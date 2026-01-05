Rok 2026 bude podľa Sociálnej poisťovne pre seniorov prechodný: Na prepočet penzie si budú mnohí musieť počkať

S novým rokom sa spájajú viaceré zmeny. Ako sme vás informovali vo veľkom prehľade zmien, niektoré sumy stúpnu, iné ostanú zmrazené a množstvo dôchodcov čaká prerátavanie dôchodkov, ktoré bude robiť Sociálna poisťovňa v najbližších mesiacoch až rokoch. Tento rok však použije ako prechodný.
Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, od 1. januára 2026 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení, ktorá okrem iného upravuje hodnotenie obdobia starostlivosti o dieťa na dôchodkové účely. Sociálna poisťovňa preto začne odstraňovať diskrimináciu rodičov pri výpočte dôchodku a zhodnotí obdobia starostlivosti o dieťa podľa nových pravidiel, vďaka čomu si tisíce seniorov, najmä senioriek, prilepší o desiatky eur mesačne.
Rok 2026 bude prechodný
Štát po novom mení systém tak, aby rodičia, ktorí popri dieťati pracujú, neboli trestaní nižším dôchodkom. To znamená, že od 1. januára 2026 sa umožňuje súbežné povinné dôchodkové poistenie fyzických osôb, ktoré sú poistené priamo zo zákona, ak spĺňajú zákonné podmienky, tzv. „poistenci štátu“, a zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO). V minulosti za vás totiž štát prestal platiť dôchodkové odvody a do dôchodku sa vám rátal len váš (často nízky) príjem z práce.
Od roku 2026 štát garantuje, že za obdobie starostlivosti o dieťa sa vám do dôchodku započíta vymeriavací základ minimálne vo výške 60 % priemernej mzdy spred dvoch rokov. Ak by ste pracovali na čiastočný úväzok a zarábali menej, než je týchto 60 %, štát vám to pre účely dôchodku „dorovná“ do tejto hladiny. Naopak, v prípade, že je váš plat vyšší ako týchto 60 %, započíta sa vám váš skutočný, vyšší plat.
Cieľom novely je eliminovať negatívne vplyvy starostlivosti o dieťa na výšku starobného dôchodku poistenca. Proces zhodnocovania tohto obdobia a súvisiaci prepočet dôchodkových nárokov bude Sociálna poisťovňa realizovať v päťročnom časovom rámci. Rok 2026 však bude prechodný. Čo to v praxi znamená?
Dôchodky priznané v roku 2026 sa ešte budú určovať „po starom“, teda podľa predpisov účinných do 31. decembra 2025. To však neznamená, že sa týmto seniorom obdobie starostlivosti o dieťa bude započítavať do celkovej sumy dôchodku „po starom“, len to, že tento rok im síce bude dôchodok ešte vypočítaný klasicky bez tejto zmeny, no v roku 2027 im bude dôchodok nanovo prepočítaný a zohľadní túto zmenu.
Od 1. januára 2027 sa už bude suma dôchodku so zohľadnením obdobia starostlivosti o dieťa určovať podľa nových právnych predpisov účinných od 1. januára 2026.
Nahlásiť chybu v článku