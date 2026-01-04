Návrat v čase: Prehľad slovenských osobností, ktoré siahli v reality šou až na dno. Pamätáte si na všetkých?

Foto: Instagram.com/evamazikovaofficial, Profimedia

Jana Petrejová
Spomínate si na to?

Reality šou sú často spojené so škandálmi, emóciami a krátkodobou slávou. Kým niektorým účastníkom otvorili dvere k dlhodobej kariére, iní sa z obrazoviek vytratili tak rýchlo, ako sa na nich objavili. Zaujímavosťou však je, že účasť v niektorých reality šou si vyskúšali aj celebrity.

Kamery bežali nonstop, emócie boli skutočné a diváci s napätím sledovali každý konflikt či priateľstvo. Reč je o reality šou, teda formátoch, v ktorých sa kedysi objavili aj tváre, ktoré dnes poznáme ako slovenské osobnosti. Niektorí z nich sa po skončení šou stiahli do úzadia, iní si vybudovali kariéru a reality šou nechali za sebou ako jednu kapitolu života.

Pozrite sa na náš malý návrat v čase a pripomenutie niektorých celebrít, ktoré kedysi stáli pred kamerami reality šou, hoci dnes by ste to na nich ani nepovedali.

Eva Máziková v šou Celebrity Camp

Reality šou Celebrity Camp preverila známe tváre nielen fyzicky, ale najmä psychicky. Nedostatok komfortu, hlad, únava a neustály tlak dokážu odhaliť povahy účastníkov rýchlejšie než akýkoľvek rozhovor v štúdiu. Eva Máziková sa v tomto prostredí ukázala ako žena, ktorá sa na nič nehrá a stala sa jednou z najvýraznejších postáv šou.

Písal sa rok 2007, kedy sa skupina slovenských a českých známych osobností vydala na filipínsky ostrov Sangat, aby si overili, či by dokázali prežiť v divočine. Dobrodružstvo na ostrove si zamilovali mnohí diváci, ktorých s odstupom času prekvapí, že okrem speváčky, zabojovali tiež fitneska Zora Czoborová, moderátorka Aneta Parišková či Miss Československa Ivana Christová, ako informoval portál televízie Joj.

Foto: TASR – Zuzana Čižmáriková

Zuzana Plačková v šou Hotel Paradise

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac