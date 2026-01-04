Návrat v čase: Prehľad slovenských osobností, ktoré siahli v reality šou až na dno. Pamätáte si na všetkých?

Reality šou sú často spojené so škandálmi, emóciami a krátkodobou slávou. Kým niektorým účastníkom otvorili dvere k dlhodobej kariére, iní sa z obrazoviek vytratili tak rýchlo, ako sa na nich objavili. Zaujímavosťou však je, že účasť v niektorých reality šou si vyskúšali aj celebrity.
Kamery bežali nonstop, emócie boli skutočné a diváci s napätím sledovali každý konflikt či priateľstvo. Reč je o reality šou, teda formátoch, v ktorých sa kedysi objavili aj tváre, ktoré dnes poznáme ako slovenské osobnosti. Niektorí z nich sa po skončení šou stiahli do úzadia, iní si vybudovali kariéru a reality šou nechali za sebou ako jednu kapitolu života.
Pozrite sa na náš malý návrat v čase a pripomenutie niektorých celebrít, ktoré kedysi stáli pred kamerami reality šou, hoci dnes by ste to na nich ani nepovedali.
Eva Máziková v šou Celebrity Camp
Reality šou Celebrity Camp preverila známe tváre nielen fyzicky, ale najmä psychicky. Nedostatok komfortu, hlad, únava a neustály tlak dokážu odhaliť povahy účastníkov rýchlejšie než akýkoľvek rozhovor v štúdiu. Eva Máziková sa v tomto prostredí ukázala ako žena, ktorá sa na nič nehrá a stala sa jednou z najvýraznejších postáv šou.
Písal sa rok 2007, kedy sa skupina slovenských a českých známych osobností vydala na filipínsky ostrov Sangat, aby si overili, či by dokázali prežiť v divočine. Dobrodružstvo na ostrove si zamilovali mnohí diváci, ktorých s odstupom času prekvapí, že okrem speváčky, zabojovali tiež fitneska Zora Czoborová, moderátorka Aneta Parišková či Miss Československa Ivana Christová, ako informoval portál televízie Joj.
