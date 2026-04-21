Deficit dosiahol 6,09 miliardy eur. Slovensko hospodárilo výrazne lepšie, konsolidácia vraj funguje

Celkový deficit verejnej správy SR v roku 2025 dosiahol 6,09 miliardy eur, čo je 4,45 % z hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska. Oproti roku 2024 sa deficit znížil o 876 miliónov eur, keď vtedy štát hospodáril s deficitom 6,96 miliardy eur alebo 5,35 % HDP (po aktualizácii). V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Pod celkový výsledok sa podpísal vyšší prebytok v hospodárení fondov sociálneho zabezpečenia na úrovni 931 miliónov eur. Aktuálny prebytok fondov bol výrazne vyšší ako v predchádzajúcich rokoch. Schválený štátny rozpočet na rok 2025 plánoval deficit vo výške 4,7 % HDP.
Najviac k deficitu prispela štátna správa
Absolútnu väčšinu minuloročného deficitu vytvorila ústredná štátna správa. Jej hospodárenie skončilo s deficitom 6,93 miliardy eur, čo bol oproti roku 2024 pokles o 278 miliónov eur, jej hospodárenie vtedy skončilo na úrovni -7,21 miliardy eur. Miestna samospráva vlani hospodárila s deficitom takmer 86 miliónov eur, čo bol o niečo lepší výsledok ako v roku 2024, kedy hospodárila s deficitom 101,9 milióna eur.
Dlh verejnej správy v roku 2025 dosiahol 83,96 miliardy eur, čo zodpovedalo 61,39 % HDP. Hodnota štátneho dlhu medziročne stúpla o 6,22 miliardy eur. V roku 2024 bol dlh 77,73 miliardy eur, čo predstavovalo 59,70 % z HDP. V priebehu troch rokov (v porovnaní s rokom 2022) celkový dlh vzrástol o 20,4 miliardy eur.
Na jar Štatistický úrad SR prvýkrát oficiálne prezentuje predbežné údaje o hospodárení štátu za rok 2025. Súčasne dochádza tiež k spresneniu údajov o hospodárení štátu za roky 2022-2024. Zverejnené hodnoty pre rok 2026 predstavujú aktuálny odhad deficitu a dlhu Ministerstva financií SR podľa schváleného rozpočtu verejnej správy.
Za rok 2024 sa v porovnaní so správou z októbra 2025 schodok hospodárenia verejnej správy SR znížil o takmer 195 miliónov eur, čo znamenalo podiel z HDP upravený z 5,50 % na 5,35 %. Išlo o spresnenie údajov, týkajúcich sa aktuálnych daní, vyplácania tzv. energopomoci a dodatočných informácií o zlepšení hospodárenia dvoch spravodajských jednotiek.
Dáta za rok 2023 boli tiež upravené, deficit mierne stúpol o 14,3 milióna eur, a to vplyvom úpravy vyplatenej „energopomoci“ vrátane súvisiacich vratiek, ktoré boli zaznamenané v súlade s akruálnym princípom, teda do obdobia, kedy boli uskutočnené predmetné výdavky.
Slovensko hospodárilo lepšie
Slovenská republika v minulom roku hospodárila výrazne lepšie, ako pôvodne predpokladal schválený štátny rozpočet. Kým plánovaný deficit bol na úrovni 4,72 % hrubého domáceho produktu (HDP), rok 2025 nakoniec skončil so schodkom 4,45 % HDP, potvrdili v utorok najnovšie dáta Štatistického úradu (ŠÚ) SR. Za týmto zlepšením je v prvom rade zodpovedný prístup vlády a efektívne manažovanie verejných financií, uviedlo v reakcii Ministerstvo financií (MF) SR.
„Vláda riadi verejné financie efektívne a zodpovedne. Dôkazom je najnovší údaj o výške deficitu za rok 2025, ktorý dnes potvrdil ŠÚ SR a je odsúhlasený Eurostatom. Som rád, že sa nám podarilo znížiť deficit za rok 2025 v porovnaní so schváleným rozpočtom o 0,27 % HDP a dokonca o viac ako 0,5 % HDP oproti odhadom mnohých inštitúcií z konca roka 2025,“ zhodnotil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
Konsolidácia funguje
Najnovšie štatistiky podľa MF dokazujú, že prijaté vládne opatrenia na postupnú konsolidáciu verejných financií priniesli svoj efekt. Rezort poukázal na to, že vláde sa poradilo znížiť deficit z pôvodne plánovanej úrovne 6,51 % HDP na rok 2024 z čias úradníckej vlády na vlaňajších 4,45 % HDP. „Celkovo to znamená zníženie deficitu o 2,06 % HDP počas dvoch rokov,“ vyčíslilo ministerstvo.
Výrazne lepší výsledok hospodárenia za rok 2025 oproti plánu prišiel podľa MF aj napriek tomu, že slovenskú ekonomiku ťahá nadol externé prostredie a negatívny vývoj u našich najväčších obchodných partnerov, ako napríklad Nemecko a Rakúsko. „Rovnako negatívne vplývali obchodné vojny, clá zo strany USA a v neposlednom rade chybné ambície pri environmentálnej politike EÚ. Slovensko do toho všetkého musí zápasiť s negatívnym dedičstvom po bývalých vládach z rokov 2020 až 2023, ktoré súčasnej vláde odovzdali najhoršie verejné financie v celej Európskej únii (EÚ),“ dodal Kamenický.
Ministerstvo financií zároveň zdôraznilo, že podobne ako v roku 2024, aj v minulom roku Slovenská republika plnila všetky fiškálne pravidlá EÚ, vrátane limitu verejných výdavkov.
