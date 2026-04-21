Ide proti prúdu: Elena Vacvalová priznala, že si nikdy nič neodkladala na dôchodok. Dôvod vás prekvapí

Foto: Profimedia, Reprofoto TV Markíza

Jana Petrejová
Ohľadom budúcnosti si nerobila starosti.

Úprimnosť, nadhľad a schopnosť hovoriť o živote bez prikrášľovania – aj tak by sa dala opísať osobnosť Eleny Vacvalovej, ktorá sa aj po desaťročiach na scéne nebojí pomenovať veci tak, ako ich cíti.

V rozhovore pre Evitu otvorila nielen tému pravdovravnosti, ale aj veľmi osobnú oblasť – financie a prístup k budúcnosti, ktorý môže mnohých prekvapiť. Zjavne nestratila svoj povestný humor, ktorým je obdarená snáď odjakživa. Mnohí si pamätajú na jej vtipné hlášky po boku Olivera Andrásyho v reláciách ako Aj múdry schybí alebo Dereš.

Život podľa svojich predstáv

Elena Vacvalová je vyzbrojená nadhľadom, s ktorým rozpráva o svojom živote. Aj keď z toho vyznieva, akoby nemala veľké plány a istoty, dôveruje tomu, čo príde. Priznala, že nikdy nepatrila medzi ľudí, ktorí si systematicky odkladajú peniaze na dôchodok. Skôr sa riadila tým, čo v danej chvíli chcela robiť a prežívať.

Keď sa stiahla zo šoubiznisu, v ktorom prestala fungovať, nemala pocit, že by bola na dôchodku. “Nemálo rokov, začínala som v roku 1981, som si hovorila, že sa budem riadiť len sama sebou, svojimi pocitmi a nie sledovanosťou, počúvanosťou a podobnými parametrami. Verila som, že keď ten čas príde, rozhodnem sa včas a správne,” začala Elena Vacvalová.

Následne spomenula, ako je veľké umenie včas prísť, no o to väčšie aj včas odísť. “Lebo pre mňa je pri odchádzaní veľmi dôležitý nielen správny čas, ale aj istá dôstojnosť. Takže momentálne svoj život žijem vcelku tak, ako som si ho predstavovala,” odpovedala na otázku, ako vyzerá jej život na dôchodku.

Sloboda namiesto istôt

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac