Katka Koščová priznala: Strach, ktorý ju prenasleduje, ale aj momenty, ktoré ju držia nad vodou

Popri zvláštnych a neuchopiteľných snoch si naplno uvedomuje aj krásu tichých, celkom obyčajných momentov každodenného života.
Speváčka, víťazka prvej speváckej šou Slovensko hľadá Superstar a aj mama Katka Koščová sa zvykne so svojimi fanúšikmi deliť o rôzne momenty zo života a tentoraz na Instagrame priblížila svoje nezvyčajnosti aj drobné radosti, ktoré tvoria jej vnútorný svet. V zamyslení ukázala, ako sa mení jej vzťah k sebe samej, čo ju dokáže potešiť, ale aj to, že niekedy prichádzajú chvíle, keď ju nebaví vôbec nič.
Medzi prirodzenosťou, náladami a malými rituálmi
Katka vo svojom príspevku priznáva, že sa naučila cítiť dobre aj bez filtrov a nánosu líčidiel, pričom práve táto „obyčajnosť“ jej prináša vnútorný pokoj. „Baví ma ten pocit, ako sa sama so sebou cítim dobre, aj keď som nenamaľovaná, aj keď nepoužívam filtre,“ napísala úprimne a dodala, že si tento stav užíva naplno: „Ohromne ma ten pocit baví.“
Zároveň si však vie Katka dopriať aj ten opačný moment, keď má chuť sa skrášliť a užiť si malé ženské rituály. „A potom ma zasa občas ohromne baví vyčačkať sa, každú chvíľu si pretrieť zľahka pery rúžom,“ doplnila. Okrem iného však priznáva, že nie každý deň je naplnený energiou a radosťou a aj ona pozná chvíle úplného útlmu. „A občas ma nebaví nič. Zúfalo nebavím samu seba v nijakej svojej podobe, v nijakom svojom odraze,“ opísala.
V takých momentoch nachádza únik najmä v spánku, ktorý jej otvára dvere do iného sveta. „Tak veľa spím, lebo v snoch sa dejú veci. Och, úplne nepredstaviteľné šiši veci,“ prezradila. Sama pritom vníma, že jej rytmus sa prirodzene mení podľa toho, ako sa cíti. „Rada spím, hej. A rada bdiem. Pomerovo podľa toho ako veľmi si vyhovujem,“ dodala.
