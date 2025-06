Rodičia, pozor: Z trhu sťahujú hračku, ktorá môže spôsobiť udusenie. Deťom ju zoberte, v obchode vám vrátia peniaze

Na prvý pohľad pôsobí ako obyčajná farebná hračka, no môže vážne ohroziť zdravie detí. Slovenská obchodná inšpekcia odhalila nebezpečný výrobok, ktorý bol dostupný na slovenskom trhu a mohol skončiť aj vo vašej domácnosti. Hračku už nariadila stiahnuť z predaja a rodičov vyzýva na mimoriadnu opatrnosť.

Na výskyt rizikového výrobku upozornila Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), ktorá 30. mája 2025 zverejnila správu o výsledkoch kontroly. Podľa inšpekcie ide o výrobok Detská hračka – plastová svietiaca a pískacia loptička, ktorý predstavuje mechanické riziko s možnosťou zadusenia.

Pri hre sa z loptičky uvoľnila malá súčiastka

Loptička pochádza z Číny a je vyrobená z mäkčeného plastu. Má ostne a vo vnútri obsahuje malú guličku, ktorá pri náraze svetielkuje. Zároveň je v nej vsadené pískacie zariadenie, ktoré pri stlačení vydáva zvuk.

Práve toto pískacie zariadenie sa pri testovaní odlomilo už pri minimálnej záťaži. Po uvoľnení úplne zapadlo do valca na malé časti, čo znamená, že môže byť pre dieťa nebezpečné, najmä ak si ho vloží do úst, ako to malé deti prirodzene robievajú.

Hrozí zablokovanie dýchacích ciest

Odborníci varujú, že pri takomto type hračky hrozí reálne riziko zadusenia. Výrobky pre deti do troch rokov musia spĺňať prísne bezpečnostné normy. Tie určujú, že žiadna odnímateľná súčasť sa nesmie dať ľahko uvoľniť alebo úplne zmestiť do testovacieho valca určeného na overenie rizika zadusenia. V tomto prípade sa však súčiastka oddelila už pri tlaku 6 N. Práve preto bola loptička vyhodnotená ako nebezpečná a musí byť z predaja stiahnutá.

Máte ju doma? Okamžite ju prestaňte používať

SOI nariadila predajcovi zastaviť distribúciu hračky, informovať spotrebiteľov a stiahnuť nebezpečný tovar z trhu. Zákazníci, ktorí si túto loptičku zakúpili, majú nárok na vrátenie kúpnej ceny, výmenu za bezpečný výrobok alebo prípadnú opravu, pokiaľ by bolo možné zabezpečiť úplnú bezpečnosť výrobku.

Inšpekcia zároveň odporúča, aby ste v prípade, že sa loptička nachádza vo vašej domácnosti, jej používanie okamžite ukončili. Riziko zadusenia pri malých deťoch môže byť fatálne aj pri krátkodobom kontakte s uvoľnenou súčiastkou.