Rodičia, pozor: Štát rozdáva peniaze na školské pomôcky, treba splniť dôležitú podmienku

Rodičia detí navštevujúcich posledný ročník materskej školy alebo základnú školu môžu získať dotáciu na školské potreby.
Cieľom podpory je pomôcť rodinám pri plnení školských povinností detí, najmä ak sa nachádzajú v hmotnej núdzi alebo v ohrození chudobou, o podpore informuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Dotácia môže byť poskytnutá buď plošne, ak je v konkrétnej škole alebo škôlke najmenej polovica detí z rodín v hmotnej núdzi, alebo individuálne pre konkrétne dieťa. V tom prípade musí rodič požiadať príslušný úrad o posúdenie príjmu domácnosti, peniaze však budú taktiež poskytnuté škole, ktorá ich spravuje.
Ak je príjem domácnosti za posledných šesť mesiacov nižší ako životné minimum, dieťa sa stáva oprávnené na podporu. Výška dotácie na školské potreby je 33,20 eura na jedno dieťa ročne.
O dotáciu žiada zriaďovateľ školy alebo škôlky, prípadne obec, občianske združenie alebo škola sama – vždy podľa toho, kto dané zariadenie prevádzkuje. Rodičia teda o dotáciu sami nežiadajú, ale môžu úrad požiadať o potvrdenie o výške príjmu domácnosti, ktoré potom odovzdajú škole. Termín na podanie žiadosti o dotáciu je vždy od 1. do 10. januára príslušného roka, alebo v prípade nových žiadateľov aj od 1. do 10. septembra.
Peniaze spravuje škola
Tieto peniaze sú určené na nákup zošitov, písacích potrieb, učebníc a iných pomôcok nevyhnutných na vyučovanie. Peniaze spravuje škola, ktorá ich využíva v prospech detí uvedených v zozname.
Dotácia sa poskytuje v dvoch častiach – do 25. februára a do 25. septembra. Následne je potrebné dotáciu zúčtovať do 31. marca nasledujúceho roka. Nevyčerpané prostriedky do výšky 5 eur sa nevracajú, avšak výnosy z dotácie je potrebné odviesť. O dotáciu môžu žiadať aj rodičia detí z Ukrajiny, pričom postup posúdenia príjmu je rovnaký ako pri slovenských domácnostiach.
Tlačivá sú k dispozícii aj v ukrajinčine. Záujemcovia o dotáciu by mali kontaktovať školu alebo materskú školu, ktorú ich dieťa navštevuje a informovať sa o ďalšom postupe. Význam tejto podpory spočíva v tom, že pomáha preklenúť výdavky na školské potreby najmä tým deťom, ktorých rodiny si to nemôžu dovoliť.
Nahlásiť chybu v článku