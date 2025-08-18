Expolitik Peter Weiss v 1 na 1: Čo si dovoľuje táto vláda, by za Mečiara nebolo možné. Fico sa stal bezhodnotovým človekom

Hoci na Slovensku prebieha leto, aj to parlamentné, o kontroverzné politické témy nie je núdza. Plánovaný prevrat zo začiatku roka, ktorý mal organizovať šéf gruzínskych légií Mamuka Mamulašvili, označuje bývalý politik a diplomat za šarádu podobnú operete z 19. storočia. Weiss tak reagoval na udalosť, keď Mamulašvili dal pred pár týždňami rozhovor spred Úradu vlády. Šéf gruzínskych légií mal mať podľa premiéra Roberta Fica zákaz vstupu na Slovensko a do schengenského priestoru. Bývalý slovenský politik a diplomat to považuje za fiasko.
Okrem iného sa Peter Weiss s moderátorkou Karolínou Piliarovou rozprával aj o zahraničnej politike súčasnej vlády na všetky 4 svetové strany. Weiss zhodnotil, že sa Fico správa ako autoritársky vodca. Z ochladnutých vzťahov s Českom bývalému slovenskému diplomatovi, podľa jeho vlastných slov, krváca srdce.
Reč však prišla aj na to, či ešte existuje na Slovensku skutočná sociálna demokracia a či bol niekedy Robert Fico skutočne sociálnym demokratom.
Toto a veľa ďalších zaujímavých tém preberala Karolína Piliarová so svojím hosťom Petrom Weissom v novom vydaní relácie 1 na 1. Aktuálnu epizódu si môžete pozrieť nižšie alebo vypočuť ako podcast v aplikáciách Spotify či Apple Podcasts.
