Matka 4 detí od 1. januára ušetrila už 1 154 eur: Nakupuje raz týždenne a radí, ako na to

matka šetrenie deti

Foto: ilustračná, Pexels / reprofoto, TikTok.com (@hollieandlife)

Michaela Olexová
Matka štyroch detí cieľ ušetriť tisíc libier, ktorý si zadala na január 2026, už splnila a výzvu teraz len formálne dokončuje.

Tiktokerka Holly síce nepatrila medzi ľudí s nízkym príjmom, no dlhodobo žila od výplaty k výplate a peniaze si nikdy neodkladala.

„To sa snažím zmeniť, aby som si vytvorila väčšiu finančnú stabilitu,“ hovorí. Jej cieľom je pritom našetriť si dosť na to, aby si mohla dovoliť kúpu domu pre seba a svoje štyri deti, ako informoval The Sun.

Na začiatku roka 2026 si preto stanovila odvážny cieľ – počas prvého mesiaca ušetriť aspoň tisíc libier, čo je približne 1 154 eur.

Nakupovala len nevyhnutné veci, výzvu splnila za 27 dní

Rozhodla sa to dosiahnuť prostredníctvom virálnej tzv. no-spend výzvy. Ide o jeden z najradikálnejších spôsobov šetrenia, ktorého základným princípom je míňať peniaze výlučne na nevyhnutné položky: jedlo, benzín a účty.

@hollieandlife I’m doing no spend January! Here are my rules for no spend this month ✌️ #nospend #moneysaving #budgetting #bewyearsresolutions ♬ original sound – hollieandlife

V čoraz náročnejšej ekonomickej situácii po tomto extrémnom type šetrenia siaha stále viac ľudí, a rovnako ako Holly, aj oni hovoria o ohromujúcich výsledkoch. My sme si vyskúšali podobne extrémnu výzvu tiež: naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 € na deň a prezradila, ako sa jej to podarilo.

Pravidlá výzvy sú jednoduché: nakupovať len to, čo je skutočnou potrebou, nie túžbou či volaním po pohodlí.

Ako zvládnuť podobnú výzvu?

