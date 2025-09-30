Diváci majú vo veľkom problém so seriálom Neuer: Sťažujú sa na rovnakú vec, pre ktorú v zlosti vypínali televízor

Foto: TV Joj

Jana Petrejová
Vraj to kazí zážitok z celého seriálu.

Pred niekoľkými dňami odštartovala televízia Joj kriminálny seriál, ktorý je adaptáciou kníh Václava Neuera o živote a práci vyšetrovateľov vrážd. So zvučnými hereckými menami a prípadmi inšpirovanými skutočnými udalosťami sa zdalo, že TV JOJ trafila do čierneho. Avšak diváci majú určité výhrady.

Kriminálny seriál má 8 častí a hrajú v ňom známe herecké osobnosti vrátane Mariána Miezgu, Marka Igondu či Milana Kňažka. Aj keď sa prvá časť série stala najsledovanejším programom nedeľného večera a mala nábeh na nový seriálový hit, ozvali sa diváci, ktorí nie sú spokojní s jednou vecou.

Foto: TV JOJ

Je to veľká škoda

Samotný seriál Neuer si ľudia pochvaľujú, no mrzí ich zvláštny zvuk, ktorý ich oberá o to, aby si dej užili naplno. „Dnes som od „telky“ odskakovala, to znamená, že ma dnešná časť nechytila a hlavne polovici som ani nerozumela. Nejako čudne hovoria, šuškajú… Škoda,“ mrzí tento problém jednu z diváčok.

„Ja som ani neodskakovala a jediné šťastie, že mám možnosť pretáčať dozadu, niektoré dialógy som veru aj 2-krát pozrela, a aj tak som všetko nerozumela. Potom si treba dej domýšľať. Zlý, zlý, veľmi zlý zvuk a artikulácia hercov, hlavne Igondu. A zbytočne tu niektorí presviedčajú o zlom nastavení zvuku na TV. Prečo potom tento problém nie je aj s inými programami?“ čuduje sa iná žena.

Ako bolo spomenuté, podľa niektorých nie je problém v seriáli. „Niektoré TV majú zvuk zle nastavený,“ uviedol muž. „Zaujímavé, že len pri tomto seriáli. S inými problém nemám,“ nerozumela diváčka. „Neviem kde a komu dať vedieť, že nerozumieme ani slovo, inak je ok,“ zareagovala zmätená žena, ktorá si nevie dať rady.

Niektorí seriál vypli

