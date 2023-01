Muž vyhral v lotérii jackpot 7-krát a stal sa milionárom. Tvrdil, že nešlo o náhodu a radil ľuďom, ako vyhrať tiež

Kým niektorí sa nad číslami, ktoré v lotérii stavia, nijako viac nezamýšľajú, je tu aj druhá skupina. A do nej patrí aj muž menom Richard Lustig, ktorý nič nenechal na náhodu. Mal stratégiu, ktorej sa držal, v lotérii vyhral 23-krát, z toho si odniesol 7 jackpotov a stal sa milionárom. O svoje tajomstvo sa rozhodol podeliť s inými, uvádza Lottery Critic. Avšak nie zadarmo.

Aká je pravdepodobnosť, že človek vyhrá v lotérii jackpot? A aká, že ho vyhrá dva, tri alebo dokonca 7-krát? Richard Lustig pôvodom z Floridy tvrdil, že mal vlastný systém ako na to.

Prvýkrát Lustig vyhral jackpot v roku 1993 a získal 10-tisíc dolárov (necelých 9 200 eur) a naposledy v roku 2010, kedy získal takmer 99-tisíc dolárov (91-tisíc eur). Najvyššiu sumu vyhral v roku 2002, a to cez 843-tisíc dolárov (775-tisíc eur).

Vďaka siedmym jackpotom sa stal výhercom 1 052 205 dolárov, čo je v prepočte necelý milión eur.

While Ms. Ginther’s lips are very sealed about her method, Richard Lustig has published his method of winning the lottery 7 times. In fact, in his book he outlines winning methods and claims that with practice anyone can beat the odds. #7LotteryWins pic.twitter.com/SINO6BoOm0

