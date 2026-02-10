Robert Fico bije na poplach: Žiada koniec drahých energií, spoločne s partnermi posiela Bruselu ultimátum

Foto: TASR - Martin Baumann

Dana Kleinová
TASR
Tvrdí, že EÚ nemôže konkurovať svetu, ak má niekoľkonásobne vyššie ceny elektriny, ako sú v Číne či Indii.

Premiéri Rakúska, Slovenska a Česka sa v rámci Slavkovského formátu dohodli na deklarácii, ktorá pomenováva postoje týchto krajín k štvrtkovému (12. 2.) európskemu samitu. Naznačuje priority, ktorým by sa Európska únia (EÚ) mala venovať. Jednou z nich sú ceny elektrickej energie. Na tlačovej konferencii o tom po stretnutí Slavkovského formátu informoval predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).

„Naliehal som na mojich kolegov, aby sme spustili delostreleckú paľbu smerom k Európskej komisii, a to je otázka cien elektrickej energie,“ povedal Fico. Tvrdí, že EÚ nemôže konkurovať svetu, ak má niekoľkonásobne vyššie ceny elektriny, ako sú v Číne či Indii, a má „nezmyselné ambiciózne klimatické ciele“.

Foto: TASR – Jakub Kotian

Chce znížiť ceny elektriny

„Ak nič iné a len jeden jediný neformálny záver by bol dosiahnuteľný vo štvrtok, a to, že pristúpime k zníženiu cien elektrickej energie, tak budem považovať tento neformálny samit za obrovský úspech s tým, že potom by sa formálne závery prijali na štandardnom samite v marci v Bruseli,“ povedal slovenský premiér.

Fico označil deklaráciu za prvý krok, aby sa EÚ dostala z krízy. Predpokladá, že kríza by v prípade nekonania mohla celú Úniu doviesť do nešťastia. „Doručujeme dnes predsedníčke Európskej komisie a všetkým ostatným spoločné stanovisko, ktoré sme prijali. Sú tam aj ďalšie veci týkajúce sa automobilového priemyslu či spoločného európskeho trhu,“ uviedol Fico. Poukázal na to, že ide o ucelený komplexný pohľad troch krajín na to, čo by sa malo v najbližšom čase urobiť na zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ.

