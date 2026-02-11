Richard Müller splnil rodine veľký sen: Manželke a synovi venoval dar, o akom sa im ani nesnívalo

V domácnosti známeho speváka zavládla výnimočná atmosféra, keď sa jeden deň niesol hneď v znamení dvoch radostných udalostí.
Syn Markus oslávil štrnáste narodeniny v rovnaký deň, na ktorý pripadá aj Vandin meninový sviatok, čo ich rodinnému stretnutiu dodalo ešte osobnejší rozmer. Pre speváka, pre ktorého je rodina a deti všetkým, ide o mimoriadne vzácne chvíle, a práve preto Vanda Wolfová, manželka speváka Richarda Müllera, pre Nový čas prezradila viac o výnimočnej oslave aj o darčeku, ktorý pre nich pripravil.
Oslava s dvojnásobným významom
Narodenie syna v deň Vandinho sviatku robí z každoročnej oslavy špeciálnu udalosť plnú emócií a spomienok. „Mojím najkrajším darčekom už navždy bude Markus,“ napísala úprimne Vanda.
Ako uvádza Nový čas, k blahoželaniam od najbližších sa pridali aj priaznivci rodiny, za čo im verejne poďakovala. „Ďakujem všetkým za priania k sviatku aj k narodeninám! A Richardovi za splnený sen – ísť na olympiádu!“ doplnila Wolfová, ktorá sa pochválila aj spoločnou fotografiou s manželom a synom pri slávnostnej torte.
