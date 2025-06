Prehovoril o súčasnom aj predošlom vzťahu: Richard Müller spečatil lásku po 15 rokoch, deti sú pre neho všetko

Richard Müller, stálica slovenskej hudobnej scény, prešiel počas svojho života mnohými skúškami. Dnes sa však viac než kedykoľvek predtým upína k rodine, ktorá preňho predstavuje istotu, zmysel aj motiváciu.

Ako sa vyjadril pre denník Nový Čas, spevák otvorene prehovoril o svojom vzťahu k deťom, partnerke Vande, synovi Markusovi, ale aj o bývalej manželke Soni a ich spoločných deťoch Eme a Filipovi. V úprimnej spovedi načrtol, ako dnes vyzerá jeho rodinný život a čo preňho znamená úloha otca.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa KD Ostrov Havlíčkův Brod (@kdostrov)

S Vandou to konečne spečatili

Po dlhoročnom vzťahu sa Müller rozhodol formálne spečatiť lásku s partnerkou Vandou Wolfovou. Nebola to náhla romantická chvíľa, ale premyslený krok vychádzajúci z rešpektu a zodpovednosti.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Známí známých (@znami_znamych)



„Oženil som sa preto, lebo jednak som po tých 15 rokoch, čo žijeme s Vandou, mal pocit, že by bolo dobré to zoficiálniť, a to sa stalo, o to mi išlo. Na druhej strane išlo aj o zabezpečenie rodiny, aj keď ja som zabezpečenie bral od začiatku nášho vzťahu,“ vysvetlil Müller dôvody, ktoré ho k sobášu viedli.

Deti sú pre neho všetkým