Rezort vnútra pripravuje Slovákov na krízové momenty: Ak začujete varovnú sirénu, toto je prvá vec, ktorú musíte urobiť

Ilustračná foto: Facebook/Ozbrojené sily Slovenskej republiky

Nina Malovcová
TASR
Ministerstvo vnútra radí, ako postupovať pri evakuácii a varovnom signále.

Počas varovného signálu či evakuácie je prvoradé zachovať pokoj a počúvať pokyny kompetentných orgánov. Následne treba v závislosti od druhu nebezpečenstva vyhľadať bezpečné miesto. Na evakuáciu je možné sa pripraviť poznaním evakuačných trás vo svojom okolí či pripravením evakuačnej batožiny.

Vyplýva to z informácií, ktoré v príručke Čo robiť v prípade krízy alebo ozbrojeného konfliktu zverejnilo Ministerstvo vnútra SR. „Prostredníctvom varovných signálov sirén a doplnenej hovorenej informácie dostávajú obyvatelia rýchle a zrozumiteľné informácie o nebezpečenstve,“ uviedol rezort vnútra. Varovné signály pozostávajú väčšinou z konkrétneho tónu doplneného o hovorené slovo.

Čo znamenajú jednotlivé typy signálov

Všeobecné ohrozenie býva signalizované dvojminútovým kolísavým tónom. Tón býva doplnený hlásením druhu mimoriadnej udalosti či ohrozenia. Tento signál je využiteľný aj počas vojnového stavu a signalizuje sa ním vzdušný poplach.

Ohrozenie vodou má svoj vlastný štýl varovania. Je ním šesť minút trvajúci stály varovný tón. Koniec ohrozenia býva signalizovaný dvojminútovým stálym tónom. Rovnaký signál je počuť aj pri skúške sirén, spravidla druhý piatok v mesiaci o 12.00 h.

Foto: TASR (Jaroslav Novák)

Podrobnejšie informácie dostanú po vyhlásení poplachu občania prostredníctvom obecných či mestských rozhlasov aj prostredníctvom televízie a rádia. Informácie je potrebné sledovať a nasledovať pokyny úradov.

„Evakuácia je opatrenie na ochranu života a zdravia občanov v prípade mimoriadnych udalostí ako sú povodne, veterné smršte, priemyselné havárie alebo iné. Správne zachovanie sa v týchto situáciách môže zachrániť životy a zdravie,“ upozornil rezort vnútra.

Ako sa pripraviť na evakuáciu

Okrem pripravenosti na evakuáciu a oboznámení sa s pokynmi kompetentných úradov je dobré informovať o situácii aj blízkych. „Dohodnite si s rodinou plán, kde sa stretnete a ako sa budete kontaktovať v prípade výpadku mobilných sietí,“ poradilo ministerstvo v príručke. Po vyhlásení organizovanej evakuácie je dovolené si so sebou zobrať batožinu s maximálnou hmotnosťou 25 kilogramov pre dospelú osobu, 15 kilogramov pre dieťa a päť kilogramov pre príručnú batožinu.

Zabaliť si treba doklady, peniaze, platobné karty, lieky, základné potraviny na dva až tri dni či predmety osobnej hygieny. Dobré je podľa príručky mať aj vreckovú lampu, prikrývku alebo spací vak, náhradný odev a obuv. So sebou si je možné zobrať aj šperky či iné menšie cennosti.

V prípade evakuácie je potrebné zabezpečiť svoj domov. Treba vypnúť plyn, vodu aj elektrinu a zamknúť dvere i okná. Všetky predmety historickej či inej vysokej hodnoty je vhodné primerane zabezpečiť. V prípade povodní to napríklad znamená vyniesť ich na čo najvyššie miesto.

Ako prebieha evakuácia a návrat domov

Po vyhlásení evakuácie sa netreba zdržiavať a podceňovať situáciu. Odísť však treba pokojne a bez paniky. Na evakuáciu treba použiť naplánované trasy a nebezpečným úsekom sa treba vyhnúť. Po príchode na určené bezpečné miesto počas organizovanej evakuácie bude čakať evakuovaných ľudí registrácia u kompetentných úradov.

Pokyny na návrat domov dostávajú až po skončení ohrozenia. „Ak je to možné, ponúknite pomoc iným evakuovaným osobám,“ poradil rezort. Po skončení nebezpečenstva a návrate domov je potrebné oboznámiť sa so škodami a urobiť fotodokumentáciu. Ak je to potrebné, treba kontaktovať poisťovňu.

