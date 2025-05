Rasťova favoritka zrejme jeho srdce nakoniec nezíska. Finálová ružička sa omylom prezradila, pozrite sa ktorá

Minulý týždeň boli diváci Ruže pre nevestu ukrátení o novú epizódu, no namiesto nej videli aspoň bonusovú, a to exkluzívne na VOYO. V nej mohli sledovať ďalšiu hru dievčat, ako aj komentovanie Rasťa a Krištofa, ktorí tak na moment nahliadli za „oponu“, rovnako ako to robia aj vo svojom podcaste. Z Rasťových vyjadrení pritom väčšina divákov usúdila, že je jeho favoritkou Anička.

Fámy o tom, kto celú Ružu pre nevestu vyhrá, sa objavujú už niekoľko týždňov. Dokonca sa malo na internete objaviť aj zloženie poslednej trojice, ktorú mali tvoriť Rebeka, Anička a Karolína. S Karolínou zároveň mali Rasťa vidieť na obede v IKEI po skončení šou, čo malo nasvedčovať tomu, že to vyhrala práve ona. Je to však naozaj tak?

Finalistku prezradili topánky

Na začiatku prvej epizódy mali diváci možnosť vidieť zostrih z celej šou. Okrem scén z rande, vďaka ktorým mohli neskôr zistiť, kto vypadol, však videli aj prvé zábery z finále. V ňom sa mali stretnúť dve ženy – jedna, ktorej v zábere ukázali len nohy a spodok šiat a druhá, ktorú ukázali zozadu v červených šatách. A hoci by sa to mohlo zdať ako príliš málo na to, aby sa z toho dalo vyčítať, ktoré dve ružičky sa dostanú až do finále, jedna z nich je jasná.

Ak sa vám tieto lodičky v krátkom zábere z finále zdajú povedomé, je to preto, že ste ich už videli. Nie však v samotnej šou, ale pred ňou, keď ste súťažiace spoznávali len vďaka krátkym dokrútkam. Práve v jednej z dokrútok ich mala totiž na sebe Karolína.

Meno druhej finalistky ostáva predmetom špekulácií, keďže bol ukázaný len jej chrbát a zdá sa, že v tejto scéne nie je žiadny detail, ktorý by prezrádzal z jej identity viac. Mnohí si však myslia, že by to mohla byť Anička, hoci by to znamenalo, že šou nevyhrala, súdiac podľa jej nedávnych slov pre PLUS 7 DNÍ.

Moderátorka sa jej totiž ako jednu z otázok spýtala, či dostáva po účinkovaní v šou často ponuky na rande. Anička odpovedala: „Práveže prekvapujúco nemávam až tak veľa ponúk na rande a dúfam, že ešte prídu.“

„Keďže čaká na ponuky na rande, to znamená, že nie je s Rasťom. To je pointa,“ usúdila diváčka v komentároch. „Nuž. Asi prezradila viac než mala,“ zhodnotila ďalšia. Objavila sa však aj opačná teória a iný komentár zas znel: „A možno len nechcela prezradiť, že vyhrala, tak povedala, že nedostáva ponuky, ale že možno to ešte príde. Takže sa to dá pochopiť aj tak, že jej nechodia ponuky, lebo je s Rasťom.“