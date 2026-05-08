Našli sme lacnú náhradu za Korfu: Výberom iného ostrova ušetríte až 417 eur

Dnes vám prinášame zoznam gréckych ostrovov, ktoré lákajú svojimi plážami, mestami aj vínom. Nájdete v ňom 10 ostrovov spolu so súhrnom toho, aké ceny môžete očakávať, ak sa na niektorý z nich vyberiete na dovolenku. Niektoré vašu peňaženku zabolia, iné, naopak, potešia priaznivejšími cenami.
Údaje o cenách za pobyt pochádzajú z obdobia od 16. septembra 2025 do 15. marca 2026 a výsledkom je zoznam gréckych destinácií, ktoré možno zlákajú letných dovolenkárov svojou priaznivou cenou. Článok priniesol portál MailOnline.
Odvoláva sa na štúdiu TravelSupermarket, ktorá sa venovala priemerným cenám na osobu za sedemdňové pobyty v Grécku.
Rebríček ovládla Kefalónia, Lefkada a prekvapivý cenový líder
Na prvom mieste v zozname najlacnejších gréckych ostrovov sa umiestnila Kefalónia. Ide o malebný iónsky ostrov plný bielych piesočnatých pláží s tyrkysovými vodami, známy regionálnym vínom a benátskou architektúrou.
Ostrov každoročne priláka tisíce dovolenkárov. Tí sem vyrážajú s cieľom užiť si pokojnejšiu grécku dovolenku. Druhým lákadlom bude najskôr cena. 7-dňová dovolenka vás tu totiž vyjde v priemere na 596 libier, čo je 687 eur.
Druhé miesto obsadil hornatý ostrov Lefkada – týždenná dovolenka vás vyjde v priemere na 606 libier (698 eur).
Ostrov láka ľudí úchvatnými útesmi, zelenými plochami, bielymi kamennými plážami a očarujúcimi rybárskymi dedinkami.
Prekvapivým lídrom nízkych cien podľa tejto štúdie je Santorini. Ten obsadil tretie miesto a pobyt vyjde ľudí v priemere na 637 libier (734 eur) na osobu.
Samozrejme, je nutné zohľadniť, že ostrov sa pýši vysokou návštevnosťou, čo nemusí každému vyhovovať. V letných mesiacoch ho navštívi až 17-tisíc turistov a mnohí sa sťažujú na rastúce ceny za ubytovanie a preplnené ulice.
Ušetriť viete až 417 eur
Štvrté miesto obsadil Mykonos, kde pobyt vychádza v priemere na 670 libier (772 eur) na osobu. Portál MailOnline pritom upozorňuje, že ide znovu o pomerne prekvapivé umiestnenie, keďže Mykonos často považujeme za jedno z najluxusnejších a najdrahších miest v Grécku.
A prvú päťku uzatvára ostrov Rodos s priemernými nákladmi 689 libier (794 eur) na osobu.
V zozname ďalej nasledujú Kréta (768 libier, teda 885 eur), Korfu (822 libier alebo 947 eur), Naxos (890 libier, teda 1 025 eur) a Kos (943 libier, teda 1 087 eur). Desiatku uzatvára ostrov Skiathos, kde pobyt stojí v priemere 958 libier (1 104 eur) na osobu – čo je o 362 libier (417 eur) viac než na Kefalónii.
