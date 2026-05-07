Ministerstvo školstva avizovalo skorší koniec školského roka: Teraz prezradilo, kedy začnú prázdniny

Ako sme vás informovali, minister školstva Tomáš Drucker nedávno pripustil, že letné prázdniny by sa tento rok mohli začať o pár dní skôr. Dôvodom malo byť hľadanie riešenia pre štátny sviatok 8. mája, ktorý tento rok pripadá na pracovný deň. Ministerstvo školstva teraz prezradilo, ako to bude.
„Školský rok sa štandardne končí 30. júna, tak ako každý rok. V súvislosti s 8. májom mali školy možnosť rozhodnúť sa, ako si zorganizujú pracovný režim zamestnancov a prípadné čerpanie náhradného voľna. Niektoré školy môžu toto náhradné voľno využiť aj na konci júna, čo môže v praxi znamenať skoršie ukončenie vyučovania,“ vysvetľuje ministerstvo na sociálnej sieti.
Dodáva, že nejde o plošnú zmenu termínu ukončenia školského roka, ale o individuálne rozhodnutie konkrétnej školy.
