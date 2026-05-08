Adela Vinczeová prelomila mlčanie o zákulisí natáčania prvej SuperStar: Jednu vec veľmi oľutovala 

Moderátorka sa do povedomia divákov dostala práve vďaka prvej SuperStar, ktorá sa stala televíznym fenoménom a odštartovala kariéry viacerých známych tvárí. Hoci dnes na toto obdobie spomína s úsmevom a nostalgiou, priznala, že nie všetko bolo pre ňu počas nakrúcania príjemné.
Fanúšikovia si už pomaly zvykajú na to, že raz za čas vyjde nová časť otázok a odpovedí, ktorým sa venuje moderátorská dvojica Adela Vinczeová a Matej “Sajfa” Cifra. Neraz potvrdili, že sú zohratý pár a len málokto ich dokáže tromfnúť v pohotových reakciách, pri ktorých sa mnohí chytajú za brucho. Dôkazom je štvrtá časť, v ktorej opäť moderátori FUN rádia odpovedali na niektoré otázky od zvedavých priaznivcov.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Zlý styling a líčenie
Opäť zazneli také, ktoré dvojicu prekvapili, príjemne šokovali a zároveň sa na nich zabavili. Príkladom je otázka od fanúšika, ktorý sa ich spýtal, čo najhoršie mali na sebe oblečené. Ihneď na to zareagovala Adela, ktorá sa vďaka tomu vrátila späť v čase o 22 rokov. “Ja si spomínam, a nechcem sa teraz nikoho dotknúť, na časy prvej SuperStar. To som mala také stylingy, že to Ježiško Kristus nevidel,” povedala úprimne bez servítky.
Keďže bol vtedy rok 2004, vtedy sa ešte len začínali natáčať rôzne šou, ktoré sú dnes už samozrejmosťou. “Ale myslím si, že to boli aj tie začiatky toho akoby veľkošoukového šoubiznisu. To bolo také Kenvelo (pozn. red.: značka oblečenia, ktorá pred pár rokmi skončila na Slovensku), hocičo, vrstvy všelijaké…” doplnila mamička adoptívneho Maxíka a Lujzy.
Ako ďalej moderátorka uviedla, na druhej strane, vďaka tomu vraj opeknela. “A to len kvôli tomu, že ten štart bol otrasný. Otrasný v tom, ako som bola nalíčená, učesaná, obliekaná. To bolo, ako sa hovorí, strašiak domáci a teraz si dáš len tričko a rifle. Dnes mi jeden pán povedal, že ty si akosi opeknela. Hovorím, ideš z mínus 200 na nulu. Teraz som na nule,” zasmiala sa Adela.
Nahlásiť chybu v článku