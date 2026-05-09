Putin vyzdvihol Ficove vládnutie: Snaží sa budovať pragmatický kurz voči Rusku, povedal

Zuzana Veslíková
TASR
NATO a EÚ vedú konfrontačnú politiku, uviedol Putin na schôdzke s Ficom.

Európska únia a NATO vedú konfrontačnú politiku, povedal v sobotu ruský prezident Vladimir Putin na rokovaní so slovenským premiérom Robertom Ficom v Kremli. TASR o tom informuje podľa správy agentúry TASS.

„Samozrejme, chápeme, že (bilaterálne vzťahy medzi Ruskom a Slovenskom) sú teraz komplikované udalosťami súvisiacimi s dianím na Ukrajine a zahraničnopolitickým prostredím. Konfrontačnou líniou, ktorú, ako sa domnievame, nám všetkým vnucuje EÚ aj NATO,“ uviedol Putin.

„Rusko-slovenské vzťahy sa dlhé roky, vrátane vášho predchádzajúceho funkčného obdobia ako premiéra, vyznačovali vysokou úrovňou politického dialógu a stabilnou dynamikou spolupráce,“ dodal s tým, že Ficova vláda sa podľa neho snaží presadzovať „suverénnu zahraničnú politiku a budovať pragmatický kurz voči Rusku“.

Rusko a Slovensko podľa Fica spája história

Fico na stretnutí s Putinom uviedol, že Rusko a Slovensko podľa neho spája história, najmä pre úlohu sovietskeho ľudu pri oslobodení Slovenska.

„História nás nesmierne spája. Nepripúšťam prekrúcanie historických faktov. Podporujem myšlienku suverénnej slovenskej politiky zameranej na každého, kto má záujem o normálne priateľské vzťahy so Slovenskou republikou,“ citovala Fica TASS.

Agentúra doplnila, že na rokovaní sa zúčastňujú aj minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, prezidentov asistent Jurij Ušakov, šéf Rosatomu Alexej Lichačev, podpredseda vlády Alexandr Novak a minister školstva a vedy Valerij Falkov.

Šéf Rosatomu uviedol, že spoločnosť je pripravená podieľať sa na výstavbe blokov jadrových elektrární na Slovensku v akomkoľvek formáte a bude tiež pokračovať v rozvoji svojich projektov na Slovensku, v Maďarsku a Bulharsku. Rosatom tiež verí v urýchlenie výstavby jadrovej elektrárne Paks v Maďarsku.

Putin prijal nášho premiéra Roberta Fica. Povedal mu na úvod niekoľko slov

