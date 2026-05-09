Lietadlo zrazilo človeka na vzletovej dráhe. Obeť mala byť vtiahnutá do jedného z motorov

Lietadlo spoločnosti Frontier Airlines pri štarte z medzinárodného letiska v americkom Denveri v piatok večer zrazilo človeka na vzletovej dráhe. Informovalo o tom letisko aj americké médiá.
K incidentu došlo krátko pred polnocou miestneho času počas štartu letu smerujúceho do Los Angeles. Podľa televízie ABC bol zasiahnutý človek „aspoň čiastočne vtiahnutý do jedného z motorov“. Jeho zdravotný stav zatiaľ nie je známy.
Po zrážke vypukol krátky požiar motora, ktorý hasiči rýchlo uhasili. Posádka následne prerušila štart po tom, čo bol v kabíne nahlásený dym. „Cestujúcich následne z preventívnych dôvodov bezpečne evakuovali pomocou núdzových šmykľaviek,“ uviedla spoločnosť Frontier Airlines.
Incident sa vyšetruje
Na palube Airbusu A321 bolo 224 cestujúcich a sedem členov posádky. Podľa amerických médií utrpel najmenej jeden pasažier ľahké zranenia.
Letisko oznámilo, že dráha číslo 17L zostane počas vyšetrovania uzavretá. Incident vyšetruje Národný úrad pre bezpečnosť dopravy.
