Lietadlo zrazilo človeka na vzletovej dráhe. Obeť mala byť vtiahnutá do jedného z motorov

Ilustračná foto: Griz13, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
SITA
Cestujúci boli evakuovaní.

Lietadlo spoločnosti Frontier Airlines pri štarte z medzinárodného letiska v americkom Denveri v piatok večer zrazilo človeka na vzletovej dráhe. Informovalo o tom letisko aj americké médiá.

K incidentu došlo krátko pred polnocou miestneho času počas štartu letu smerujúceho do Los Angeles. Podľa televízie ABC bol zasiahnutý človek „aspoň čiastočne vtiahnutý do jedného z motorov“. Jeho zdravotný stav zatiaľ nie je známy.

Po zrážke vypukol krátky požiar motora, ktorý hasiči rýchlo uhasili. Posádka následne prerušila štart po tom, čo bol v kabíne nahlásený dym. „Cestujúcich následne z preventívnych dôvodov bezpečne evakuovali pomocou núdzových šmykľaviek,“ uviedla spoločnosť Frontier Airlines.

Ilustračná foto: SITA/AP

Incident sa vyšetruje

Na palube Airbusu A321 bolo 224 cestujúcich a sedem členov posádky. Podľa amerických médií utrpel najmenej jeden pasažier ľahké zranenia.

Letisko oznámilo, že dráha číslo 17L zostane počas vyšetrovania uzavretá. Incident vyšetruje Národný úrad pre bezpečnosť dopravy.

