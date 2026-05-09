Péter Magyar bol oficiálne zvolený za premiéra: Na budovu parlamentu sa vrátila vlajka Európskej únie

Petra Sušaninová
TASR
Aké budú ďalšie kroky novej vlády?

Nový maďarský parlament v sobotu zvolil za premiéra Pétera Magyara, ktorého strana Tisza získala v aprílových voľbách ústavnú väčšinu, informuje TASR.

Podporilo ho 140 poslancov

Magyara vo funkcii predsedu vlády podporilo 140 poslancov, 54 bolo proti a jeden sa hlasovania zdržal. Vzápätí slávnostne zložil aj prísahu. Zvolenie Magyara privítal dav stúpencov zhromaždených na Kossuthovom námestí v Budapešti potleskom a ováciami, píše server 24.hu. V dave, ktorý hlasovanie v parlamente sledoval na veľkoplošných obrazovkách, sa objavovali maďarské zástavy.

Voľba premiéra na prvej schôdzi nového parlamentu mení doterajšie politické zvyklosti, lebo v minulosti išlo skôr o formálnu záležitosť venovanú zloženiu prísah a rozdeleniu postov v zákonodarnom zbore. Uviedol to server 168.hu, podľa ktorého Tisza presadzuje maximálne urýchlenie procesov, aby nová vláda bez zbytočných prieťahov získala mandát.

Opätovne vyvesili vlajku Európskej únie

Predsedníčkou maďarského Národného zhromaždenia sa stala Ágnes Forsthofferová, ktorej prvým rozhodnutím bolo opätovné vyvesenie vlajky Európskej únie na budovu parlamentu. Už v nedeľu by sa v príslušných parlamentných výboroch malo začať vypočutie kandidátov na ministrov, aby si 12. mája mohol nový vládny kabinet oficiálne prevziať moc.

Okrem personálnych zmien sa nová vláda chce zamerať aj na hĺbkovú reformu exekutívnej a legislatívnej štruktúry. Už na ustanovujúcom zasadnutí parlamentu sa očakáva prijatie zákonov o novej organizácii ministerstiev, ktorá má byť odrazom priorít Tiszy.

Tá získala pod vedením Magyara 141 zo 199 poslaneckých mandátov, čo je o osem viac ako minimálna dvojtretinová ústavná väčšina. Doteraz vládnuci blok Fidesz-KDNP premiéra Viktora Orbána získal 52 mandátov a šesť ich má krajne pravicové Hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom). Orbán bol v Maďarsku až do svojej volebnej prehry pri moci 16 rokov.

