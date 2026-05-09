Veľmi ma to mrzí: Merz skritizoval Ficovu cestu do Moskvy. O jeho návšteve sa s ním chce osobne porozprávať

Nemecký kancelár Friedrich Merz kritizoval v sobotu prítomnosť slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v Moskve na oslavách Dňa víťazstva, ktorým si Rusko pripomína víťazstvo Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v roku 1945. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Robert Fico vie, že sa tu nezhodujeme. Veľmi ma to mrzí a o tomto dni v Moskve sa s ním budeme rozprávať,“ povedal Merz na spoločnej tlačovej konferencii so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom v Štokholme.
Fico bol jediným lídrom z EÚ
Fico je jediným predstaviteľom EÚ, ktorý do Moskvy pricestoval na oslavy Dňa víťazstva, na vojenskej prehliadke na Červenom námestí sa však nezúčastnil. Po svojom príchode položil v piatok v Alexandrovskom sade neďaleko múrov Kremľa veniec k hrobu neznámeho vojaka. V sobotu sa následne zúčastnil na slávnostnej recepcii pre účastníkov osláv v Kremli, kde ho prijal ruský prezident Vladimir Putin.
Jeho návšteva v Moskve vyvolala vlnu nesúhlasu na Slovensku i v EÚ, píše DPA. Merz sa v Štokholme zúčastnil na straníckom zjazde Kristerssonovej Umiernenej strany (Moderaterna) – konzervatívnej politickej strany a člena Európskej ľudovej strany (EĽS) v Európskom parlamente, ku ktorej patrí aj Merzova Kresťanskodemokratická únia (CDU).
„Dnes si v Štokholme pripomíname Deň Európy a toto je niečo úplne iné,“ podotkol nemecký kancelár. Švédske médiá vnímajú jeho vystúpenie ako štart Kristerssonovej kampane pred švédskymi parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať 13. septembra.
Merz navštívi Slovensko
Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz by mal navštíviť Slovensko do konca mája, oznámil v piatok na neformálnom samite EÚ v cyperskej Nikózii predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Presný termín neuviedol, informuje osobitný spravodajca TASR.
Fico zdôraznil, že s nemeckým kancelárom má na viaceré témy vrátane automobilového priemyslu podobné názory. Oznámenie návštevy označil za veľmi dôležité pre bilaterálne vzťahy, ako aj celú Európsku úniu.
Slovenský premiér telefonoval s Merzom v januári. Vtedy vyjadril nádej, že nemecký kancelár čoskoro príde na Slovensko. Na Slovensku podľa Fica pôsobí niekoľko stoviek nemeckých firiem a slovenská ekonomika je vzhľadom na obrovskú koncentráciu výroby áut osobitne závislá od hospodárskeho vývoja v Nemecku.
