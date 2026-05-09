Veľmi ma to mrzí: Merz skritizoval Ficovu cestu do Moskvy. O jeho návšteve sa s ním chce osobne porozprávať

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Fico je jediným predstaviteľom EÚ, ktorý do Moskvy pricestoval na oslavy Dňa víťazstva.

Nemecký kancelár Friedrich Merz kritizoval v sobotu prítomnosť slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v Moskve na oslavách Dňa víťazstva, ktorým si Rusko pripomína víťazstvo Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v roku 1945. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Robert Fico vie, že sa tu nezhodujeme. Veľmi ma to mrzí a o tomto dni v Moskve sa s ním budeme rozprávať,“ povedal Merz na spoločnej tlačovej konferencii so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom v Štokholme.

Fico bol jediným lídrom z EÚ

Fico je jediným predstaviteľom EÚ, ktorý do Moskvy pricestoval na oslavy Dňa víťazstva, na vojenskej prehliadke na Červenom námestí sa však nezúčastnil. Po svojom príchode položil v piatok v Alexandrovskom sade neďaleko múrov Kremľa veniec k hrobu neznámeho vojaka. V sobotu sa následne zúčastnil na slávnostnej recepcii pre účastníkov osláv v Kremli, kde ho prijal ruský prezident Vladimir Putin.

Foto: SITA/AP

Jeho návšteva v Moskve vyvolala vlnu nesúhlasu na Slovensku i v EÚ, píše DPA. Merz sa v Štokholme zúčastnil na straníckom zjazde Kristerssonovej Umiernenej strany (Moderaterna) – konzervatívnej politickej strany a člena Európskej ľudovej strany (EĽS) v Európskom parlamente, ku ktorej patrí aj Merzova Kresťanskodemokratická únia (CDU).

„Dnes si v Štokholme pripomíname Deň Európy a toto je niečo úplne iné,“ podotkol nemecký kancelár. Švédske médiá vnímajú jeho vystúpenie ako štart Kristerssonovej kampane pred švédskymi parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať 13. septembra.

Merz navštívi Slovensko

Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz by mal navštíviť Slovensko do konca mája, oznámil v piatok na neformálnom samite EÚ v cyperskej Nikózii predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Presný termín neuviedol, informuje osobitný spravodajca TASR.

Fico zdôraznil, že s nemeckým kancelárom má na viaceré témy vrátane automobilového priemyslu podobné názory. Oznámenie návštevy označil za veľmi dôležité pre bilaterálne vzťahy, ako aj celú Európsku úniu.

Slovenský premiér telefonoval s Merzom v januári. Vtedy vyjadril nádej, že nemecký kancelár čoskoro príde na Slovensko. Na Slovensku podľa Fica pôsobí niekoľko stoviek nemeckých firiem a slovenská ekonomika je vzhľadom na obrovskú koncentráciu výroby áut osobitne závislá od hospodárskeho vývoja v Nemecku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac