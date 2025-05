Bonusová epizóda Ruže pre nevestu mnohých sklamala. Skrýva sa v nej ale dôležitý detail, ktorý by ste nemali prehliadnuť

Ruža pre nevestu mala tento týždeň pauzu. Namiesto bežnej epizódy si však televízia Markíza pripravila pre divákov bonusovú, ktorá je dostupná len na platforme VOYO. Tá sľubovala materiál, ktorý sa na obrazovky nedostal, a tak boli mnohí diváci v očakávaní. Ich reakcie však hovoria o sklamaní.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Diváci mohli včera sledovať 28-minútovú bonusovú epizódu Ruže pre nevestu. V nej sa moderátor Krištof a ženích Rasťo presunuli do štúdia Bez ruže a komentovali jednotlivé súťažiace. Tie sa pritom hodnotili navzájom a každá sa mohla vyjadriť, čo súperkám chýba. Zazneli prívlastky ako „priebojnosť“, „odvaha“ či „zmysel pre humor“.

Ako sa ohodnotili?

Berenike podľa jej súperiek najviac chýba priebojnosť, na čom sa vlastne zhodla väčšina súťažiacich. Jediná Karolína jej na tabuľu s jej fotkou a otázkou: Čo mi chýba?, prilepila slovo odvaha. „Keď bola v mojej prítomnosti, dá sa povedať, že bola celkom priebojná,“ obhájil ju Rasťo v reakcii.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Ruža pre nevestu 🌹👰‍♀️ (@ruzaprenevestu.markiza)

Pri Luise už odpovede neboli také jednoznačné. Dievčatá totiž zhodnotili, že jej chýba ženskosť, láskavosť, sebavedomie a inteligencia. Láskavosť sa zopakovala viackrát a Timea s Berenikou to obhájili tak, že Luisa nemá problém povedať človeku, čo si myslí, bez ohľadu na to, či ho to raní. Luisu označili za drsnú, zatiaľ čo ona to nazvala povahou raperky. Čo sa jej však dotklo, bolo, že sa niekoľkokrát spomenula aj ženskosť. Dokonca sa rozplakala a Krištof v reakcii priznal, že Luisu poznal aj pred šou a myslel si, že bude hrať celý čas drsnú hru, no zmýlil sa, keďže sa Luisa otvorila a ukázala aj citlivú stránku. Jej úprimnosť a skutočné „ja“ ocenil aj Rasťo.

Timei podľa dievčat chýbali pozitivita, odvaha, otvorenosť, zmysel pre humor. Dievčatá zhodnotili, že sa Timea nevie otvoriť a že na mnohé veci reaguje negatívne. „Podľa mňa najcitlivejšie na kritiku reaguje Timea. Ona sa tvári, že ju to nemrzí, ale vo vnútri viem, že ju to mrzí,“ okomentovala Rebeka a na ďalšom zábere už bolo vidieť, že mala Timea v očiach slzy.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Ruža pre nevestu 🌹👰‍♀️ (@ruzaprenevestu.markiza)

Nasledovalo komentovanie Aničky. Tej dievčatá prilepili slová ako charizma, energia, zmysel pre humor. Najviac sa zopakovala charizma a Rebeka to okomentovala tak, že je Anička síce pekná žena, no nemá iskru, z ktorej by padla na zadok.

Potom prišla na rad samotná Rebeka. Tú hneď Jasmína okomentovala slovami: „Rebeka sa ukázala ako bipolárna osoba. Ako sa vyspí, podľa toho sa správa.“ Táto súťažiaca si vyslúžila hodnotenie, že jej chýba najmä láskavosť. Rasťo si ju však obhájil, že on túto jej stránku nepozná, keďže hoci môže byť pri dievčatách drsná, pri ňom tú ženskosť ukázala.

Azda najväčším prekvapením tejto epizódy však bolo, že Jasmína bez váhania prilepila papierik s nápisom „úprimnosť“ na tabuľu Karolíne. Vytkla jej, že sa vždy snaží byť nestranná a diplomatická. Tento názor sa zopakoval viackrát a dievčatá priznali, že vlastne ani nepoznajú jediný skutočný Karolínin názor.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Ruža pre nevestu 🌹👰‍♀️ (@ruzaprenevestu.markiza)

Krištof na to zareagoval tiež a priznal, že aj on mal problém dostať z Karolíny názor, ktorý by nebol diplomatický a že sa vždy snažila povedať to, čo bolo správne. „Ona bola normálne majsterka vily v diplomacii,“ skonštatoval moderátor. „To s tebou súhlasím. A naozaj aj pre mňa bolo ťažké Karolínu čítať,“ potvrdil následne Rasťo.

Poslednou, ktorá zistila, čo jej chýba, bola Jasmína. Tej vraj najviac chýbala otvorenosť, čo Jasmína okomentovala tým, že sa v branži modelingu musela obrniť a naučila sa, že ľuďom netreba veriť. „Keď som s ňou trávil čas, bola veľmi milá, vtipná. My sme sa smiali, strávili sme spolu dobrý čas, takže áno, Jasmína bola v mojej prítomnosti super,“ priznal Rasťo.

Kritika divákov a detail, ktorý si všimli