Telo neoklamete: Vaša chôdza je neúprosný detektor lži, ktorý o vás prezradí pravdu bez jediného slova

Spôsob, akým sa pohybujeme priestorom, je neoddeliteľnou súčasťou našej neverbálnej komunikácie a identity.
Ako uvádza portál UNILAD, výskumníci z japonského Advanced Telecommunications Research Institute International sa rozhodli detailne preskúmať súvislosť medzi motorikou ľudského tela a psychikou. Ich cieľom bolo priniesť komplexnejší pohľad na to, ako rôzne štýly chôdze zrkadlia momentálnu náladu alebo hlbšie osobnostné črty. Analýza reči tela totiž naznačuje, že chôdza funguje ako vizitka, ktorú vysielame do sveta bez toho, aby sme si to vôbec uvedomovali.
Ruky ako kľúč k emóciám
Pri analýze pohybu sa ukázalo, že jedným z najvýraznejších indikátorov emócií nie sú nohy, ale prekvapivo ruky. Ich rozsah a intenzita dokážu presne definovať, či sme v pohode, alebo v nás vrie hnev. Ak niekto kráča rýchlo a jeho ruky sa pohybujú vo výrazných oblúkoch, okolie ho môže okamžite vnímať ako nahnevaného.
Naopak, utlmený pohyb predznamenáva úplne iné vnútorné nastavenie. „Nahnevaná chôdza zahŕňa prehnané pohyby rúk, zatiaľ čo smutná a vystrašená chôdza sa vyznačuje obmedzeným pohybom rúk,“ uvádza štúdia zverejnená v časopise Royal Society Open Science. To, ako veľmi pri chôdzi hýbeme rukami, je pre ostatných rozhodujúcim vodítkom pri našom posudzovaní.
