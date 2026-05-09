Máte ju aj doma v skrini: Jedna potravina prudko zdražuje a dôvod je smutný

Michaela Olexová
Na prelome rokov 2024 a 2025 nastal pistáciový ošiaľ, ktorý spôsobila virálna dubajská čokoláda. Ich cena môže toto leto vzrásť až o 50 %.

Trend si okamžite všimli aj mnohé slovenské prevádzky a predajcovia. Na benzínkach sa zrazu objavila záplava pistáciových čokolád, v kaviarňach dubajská káva či dubajská zmrzlina, v potravinách zase nové pistáciové pochúťky, krémy, koláče aj nápoje.

Ako však informoval portál TV Noviny s odvolaním sa na slová analytika Mariána Kočiša zo Slovenskej sporiteľne, trend postupne utíchol a spolu s ním sa spomalil aj prudký rast cien, ktorý súvisel s obrovskou popularitou tejto pochúťky.

Cena obľúbenej suroviny dnes rastie opäť. Dôvod je však oveľa vážnejší.

Hrozí aj nedostatok pochúťky

Súčasný konflikt na Blízkom východe totiž vytlačil ceny pistácií takmer na osemročné maximá.

Ako upozornil Kočiš, Irán patrí medzi najdôležitejších producentov a exportérov pistácií na svete. Vojna spustila krízu, ktorá sa pôvodne týkala najmä regiónu, no jej dôsledky začína pociťovať celý svet.

TV Noviny zároveň upozorňujú, že výrobcovia zatiaľ predávajú zo starších zásob. V súčasnosti však hrozí reálny nedostatok potraviny, a keď sa staré zásoby minú, nové nákupy môžu byť výrazne drahšie – a to napriek tomu, že cenovky v obchodoch sa v tejto chvíli ešte nemenia.

Tému pre portál uzavrel šéf B2B sales spoločnosti Mixit Tomáš Konopásek slovami: „Pokiaľ sa situácia v blízkej dobe nevyrieši a celý dopyt prejde do Ameriky, dokážeme predikovať, že cena pistácií narastie v lete o 50 percent, pokiaľ nebude dostatok suroviny.“

