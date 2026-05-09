Šimečka po kauze svojej mamy priznal možné škody pre PS: Tvrdí však, že jeho cieľom je poraziť Fica

Líder opozičného Progresívne Slovenska (PS) Michal Šimečka sa pre kauzu okolo združenia Projekt Fórum, ktorého štatutárom je jeho mama, odstúpiť nechystá. Kauza sa podľa jeho slov netýka PS a odmieta niesť zodpovednosť za svojich dospelých rodičov.
Jeho misiou je podľa neho vyhrať voľby a priniesť na Slovensko zmenu. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. „Nemám čo niesť zodpovednosť za mojich dospelých rodičov. Moja matka ako štatutárka si to má obhájiť pred súdom a je plne pripravená znášať dôsledky. Moja zodpovednosť je priniesť zmenu na Slovensko,“ uviedol v relácii Šimečka.
Priznal možné politické škody
Pripustil, že pre kauzu jeho mamy môže PS klesnúť v prieskumoch verejnej mienky. Avšak toho, že by mohla ovplyvniť tohtoročné komunálne voľby, sa neobáva. „Bude nám to pôsobiť politické problémy, s tým počítam a som na to pripravený. Ale odrazím každý útok, pretože moja misia je vymeniť Roberta Fica a priniesť lepšiu vládu pre Slovensko,“ uviedol.
Z predsedníckej stoličky v PS sa Šimečka však odstúpiť nechystá. „Nič sa nestane, aby som menil rozhodnutie, mimo toho, že tak povie moja strana, ktorej dôveru mám,“ odpovedal Šimečka na otázku, za akých okolností by sa vzdal funkcie.
Minister vnútra a predseda koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok, naopak, prízvukoval, že kauza Šimečkovej mamy je kauzou PS a Šimečka sa sám k nej podľa ministra priznal. „Keby sa toto udialo komukoľvek z vládnej koalície, vy osobne by ste kričali,“ reagoval Šutaj Eštok v sobotnej diskusnej relácii.
