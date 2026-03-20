Rasťo Zvara prekvapil v Sľube: Diváci sa nestačia diviť nad jeho výkonom, sypú sa na neho samé chvály

Z reality šou do sveta seriálového herectva. Rasťo Zvara dokázal, že aj nečakaná príležitosť môže prerásť do úspechu, ktorý divákov príjemne zaskočí.
Po účinkovaní v tretej sérii šou Ruža pre nevestu sa Rasťo Zvara posunul do úplne nového prostredia a zamieril do seriálu Sľub, kde si po prvýkrát vyskúšal herectvo. V príbehu stvárňuje dobrodruha Gustáva Pekára a objavuje sa po boku učiteľky Zuzany, ktorú hrá Adriána Brnčalová, čím ukazuje aj inú stránku svojho talentu. O tejto nečakanej, no zaujímavej skúsenosti porozprával pre Markízu.
Nečakaná ponuka, ktorú neodmietol
Rasťo Zvara priznal, že ponuka účinkovať v seriáli ho zaskočila, no zároveň nad ňou nemusel dlho premýšľať. Nová skúsenosť ho okamžite oslovila. „Keď ma oslovili, bol som prekvapený, nečakal som to a prišlo to tak spontánne. Ale nemusel som dlho rozmýšľať, lákalo ma to a je to perfektná skúsenosť,“ povedal Rasťo Zvara.
Herecké prostredie je preňho niečím úplne novým, keďže doteraz mal skúsenosť iba s kamerami v rámci reality šou.
