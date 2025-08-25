Je to oficiálne. Influencerka Ráchel Karnižová oznámila dátum svadby, pompézny obrad ale nečakajte

Foto: Instagram (rachellkka)

Dana Kleinová
Už o pár mesiacov si s partnerom povedia svoje „áno".

Nie je to tak dávno, čo kontroverzná influencerka oznámila, že je tehotná. Nie je to pritom jej prvé takéto dôležité oznámenie, keďže sa v minulosti zasnúbila s bývalou partnerkou Dominikou. Ich vzťah im však nevyšiel a influencerka známa pod prezývkou Rachellkka nakoniec našla lásku pri hudobnom producentovi.

To, že čakajú bábätko, oznámili Ráchel a Pavel Mareš známy ako „Pufflick“ prostredníctvom videa na Instagrame. Už v popise pritom priznali, že to neplánovali, a jednoducho sa to stalo. Napriek tomu sa rozhodli bábätko si nechať a so svojimi fanúšikmi sa delili o rôzne momenty z príprav na život v trojici. Na sociálnej sieti už stihli prezradiť aj pohlavie bábätka. Čakajú chlapčeka.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Rachel Karnižova (@rachellkka)

Žiadnu romantiku nečakajte

Už čoskoro tak budú rodina a popritom, ako pripravovali izbu pre bábätko a stihli spraviť pre fanúšikov „house tour“, teda prehliadku ich spoločného domova, padla aj debata o svadbe. Zdá sa tak, že hoci Ráchel v minulosti vyčítali ľudia kontroverznosť, v tomto prípade sa rozhodla ísť tou tradičnou cestou.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Pavel “Pufflick” Mares (@pufflick)

Nedávno dala svojim fanúšikom možnosť spýtať sa jej niečo prostredníctvom otázok na Instagrame a okrem iného sa jej opýtali aj na to, či sa po pôrode plánujú s Pavlom vziať. Hoci by sa to mohlo zdať ako romantický krok v ich vzťahu, pár to berie skôr prakticky. Ráchel totiž prezradila, že ich skutočne svadba čaká, avšak nie v pravom zmysle slova. Hoci už čoskoro budú svoji, žiadny pompézny obrad nechystajú.

„Áno, koncom roka na úrade,“ prezradila influencerka o dátume a mieste ich svadby. Na uzavretie zväzku má pritom nečakaný dôvod. Vysvetlila: „Budem si meniť sídlo firmy, lebo koncom roka mi končí ako keby nájom na adrese, kde ju mám teraz (virtuálne sídlo firmy), takže nech už spravím všetko naraz. Aj občiansky, vodičský, pas, sídlo aj trvalý pobyt si už zmením, lebo stále mám všetko na východe.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Rachel Karnižova (@rachellkka)

Ráchel tak zároveň prezradila, že si bude meniť priezvisko a dá sa preto očakávať, že aj jej syn po narodení dostane to otcovo. Všetci teda budú Marešovci.

„Ale to neberiem ako svadbu, skôr len ako papier, nech to mám už zmenené všetko,“ dodala influencerka, čím nevyvrátila, že si to v budúcnosti nezopakujú a veľkej oslavy sa nakoniec predsa len dočká. Teraz má však iné priority a zdá sa, že chce po príchode bábätka vyriešiť všetko potrebné okolo jej biznisu, aby sa mohla naplno venovať svojej rodine.

