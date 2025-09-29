Putin urobil ďalší radikálny krok: Rusko už neuznáva dohovor proti mučeniu, podpísaný dekrét otvára cestu k tvrdším praktikám

Putin ukončil platnosť dohovoru, ktorý chránil väzňov.

Rusko oficiálne odstúpilo od Európskeho dohovoru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a dvoch súvisiacich protokolov. Vyplýva to z dekrétu, ktorý v pondelok podpísal prezident Vladimir Putin a ktorý dané dokumenty vyhlasuje za neplatné.

Ruské úrady budú v danej oblasti podľa agentúry TASS uplatňovať národnú legislatívu, informuje TASR. Odstúpenie od dohovoru predtým jednomyseľne schválila ruská Štátna duma na návrh vlády premiéra Michaila Mišustina. V dekréte je tento krok odôvodnený tým, že Rada Európy odmietla poskytnúť Rusku zastúpenie vo svojich štatutárnych orgánoch.

Vylúčenie Ruska po invázii na Ukrajinu

Rusko bolo z tejto medzinárodnej organizácie vylúčené krátko po začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022. Európsky dohovor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu bol prijatý Radou Európy v roku 1987 a je jednou z kľúčových zmlúv tejto organizácie.

Umožňuje členom výboru proti mučeniu kontrolovať väzenské zariadenia v členských krajinách, okrem toho sa zameriava na zlepšenie podmienok pre väzňov. Magazín Politico napísal, že odstúpenie Moskvy od dohovoru je najmä symbolickým krokom, keďže v Rusku dochádza k rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv. Zlá situácia v ľudskoprávnej oblasti sa podľa magazínu zhoršila po invázii na Ukrajinu.

