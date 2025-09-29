Bulharsko zatvorí poslednú cestu: Ruský plyn sa na Slovensko a do Maďarska po 2028 nedostane. Krajina sa pridáva k plánu EÚ

Bulharsko podporuje plán Európskej únie (EÚ) ukončiť dovoz ruského zemného plynu do konca roku 2027, vyhlásil bulharský minister energetiky Žečo Stankov. Podľa magazínu Politico tento plán zastaví dodávky plynu z Ruska aj na územie Slovenska a Maďarska.
Magazín vysvetľuje, že po tom, čo Ukrajina v januári odmietla obnoviť dohodu o prevoze plynu cez svoje územie, ostáva Bulharsko posledným prístupovým bodom pre prísun ruského zemného plynu na územie EÚ cez plynovod TurkStream. Ostatné trasy z Ruska sú totiž buď poškodené, alebo podliehajú sankciám.
Podpora aj od bulharského premiéra
„Ako členský štát EÚ Bulharsko zosúlaďuje svoje opatrenia s európskou legislatívou a politikou vrátane postupného odstrihnutia sa (od ruských energetických surovín) do konca roka roka 2027,“ uviedol Stankov pre magazín Politico. „Do 1. januára 2028 očakávame úplné ukončenie spotreby ruského plynu v celej Európe,“ pokračoval.
Bulharský premiér Rosen Željazkov minulý týždeň – po prejave amerického prezidenta Donalda Trumpa na pôde Valného zhromaždenia OSN – vyhlásil, že jeho vláda podporuje ukončenie dodávok ruských energetických surovín do EÚ. „Pridáme sa k rozhodnutiam EÚ ukončiť v krátkodobom horizonte zmluvy o využívaní alebo tranzite ruského zemného plynu,“ povedal Željazkov v New Yorku.
Obavy Slovenska a Maďarska
Politico uvádza, že rozhodnutie Bulharska zrejme vyvolá obavy na Slovensku a v Maďarsku, pretože obe krajiny stále dovážajú približne 70 percent svojho plynu z Ruska. „Neočakávame, že Maďarsko a Slovensko budú v dôsledku (tohto návrhu) musieť čeliť výzvam v oblasti energetickej bezpečnosti,“ vyhlásil Stankov.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó podľa Politica vo štvrtok vyhlásil, že ho Bulharsko „uistilo, že to nedostane Maďarsko do ťažkej situácie“. „Je to len návrh, zatiaľ nepadlo žiadne rozhodnutie,“ poznamenal maďarský minister.
„Na prechod z existujúcich dlhodobých zmlúv je dostatok času,“ vyhlásil Stankov a dodal, že Bulharsko v súčasnosti so susednými štátmi rokuje o organizovaní spoločných tendrov na dovoz amerického skvapalneného zemného plynu (LNG), a to už od budúceho roka.
Szijjártó viní Chorvátsko z obohacovania sa
Európska komisia (EK) sleduje skúšky kapacít chorvátskeho ropovodu Adria, ktorý by mohol zásobovať ropou aj Slovensko a Maďarsko. K vzájomným obvineniam medzi Záhrebom a Budapešťou sa hovorkyňa EK Anna-Kaisa Itkonenová odmietla vyjadriť, píše TASR podľa správy agentúry Hina.
Hovorkyňa uviedla, že podľa jej posledných informácií pokračujú testy a EK je v neustálom kontakte s členskými štátmi Európskej únie (EÚ). K roztržke medzi Maďarskom a Chorvátskom ohľadom ropovodu sa vyjadriť odmietla.
Agentúra Hina vysvetľuje, že maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó opakovane obvinil Chorvátsko, že sa na vojne na Ukrajine a súvisiacimi škrtmi v dodávkach energonosičov snaží neúmerne zarobiť. Dodal, že prevádzkovateľ ropovodu Adria – spoločnosť JANAF – nedokáže nepretržite zásobovať Maďarsko požadovaným množstvom ropy.
Firma tieto tvrdenia odmietla a zdôraznila, že ropovod je pripravený vyvážať do Maďarska väčší objem ropy. Nezávislý audit podľa nej potvrdil, že jej ceny sú v súlade s globálnymi štandardmi. Szijjártóve tvrdenia medzičasom odmietol aj premiér Andrej Plenkovič a minister zahraničných vecí Gordan Grlič-Radman.
EK ponúka sprostredkovanie
„Ak ste častejšie v Moskve ako v Bruseli alebo Záhrebe, strácate morálne právo obviňovať ostatných z toho, že chcú neúmerne zarábať. Všetci členovia EÚ odmietajú financovať ruskú vojnu – je čas, aby Maďarsko urobilo to isté,“ reagoval na sociálnej sieti X chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar.
Itkonenová uviedla, že eurokomisia monitoruje skúšky kapacít ropovodu, pretože by mohol pomôcť Maďarsku i Slovensku diverzifikovať portfólio dodávok a prestať kupovať ruskú ropu. Hovorkyňa zdôraznila, že EK je pripravená sprostredkovať rokovania medzi členskými štátmi, ktoré by chceli zvýšiť prietok ropy cez chorvátsky ropovod, ale nebude sa vyjadrovať k sporom medzi nimi.
EK v máji predstavila návrh legislatívy na postupné ukončenie dovozu ropy, plynu a jadrového paliva z Ruska do krajín EÚ, a to do 1. januára 2028. Predseda vlády SR Robert Fico v reakcii oznámil, že návrh je v súčasnej podobe neakceptovateľný, pretože by výrazne poškodil konkurencieschopnosť EÚ aj Slovenska.
Výzvy z USA pre Slovensko a Maďarsko
Aj americký prezident Donald Trump vyzval Maďarsko a Slovensko, aby prestali nakupovať ruskú ropu. Podľa neho ziskami z predaja Moskva financuje svoje vojenské ťaženie proti Ukrajine. Americký minister energetiky Chris Wright predtým vyzval Slovensko a Maďarsko, aby prestali brojiť proti snahám EÚ o ukončenie energetickej závislosti od Ruska do roku 2027 a namiesto toho nakupovali energonosiče zo Spojených štátov.
Republikánsky senátor Lindsey Graham zas obe krajiny varoval pred dôsledkami v prípade, že budú v nákupoch pokračovať. Maďarská vláda však tvrdí, že s Trumpom si tieto veci vydiskutovala a americký prezident má pochopenie pre jej argumenty.
Nahlásiť chybu v článku