Prvé ukážky z novej série Nemocnice sú tu. Diváci konečne zistia, aké osudy postretli ich obľúbené postavy

Foto: TV JOJ

Dana Kleinová
Seriál Nemonica sa vracia a prvé zábery si môžu diváci pozrieť už teraz.

Diváci sa po skončení dvanástej série, ktorá bola odvysielaná v lete, obávali, že televízia na jeseň nasadí len novú sériu seriálu Ranč a na pokračovanie Nemocnice si budú musieť počkať do budúceho roka. Televízia sa však rozhodla prekvapiť ich a nová séria odštartuje už v piatok 5. septembra o 20.40 h na TV JOJ.

Obľúbený seriál z prostredia urgentu a nemocnice svätého Martina sa vracia s trinástou sériou. Divákov čakajú nové dávky emotívnych príbehov, nečakaných zvratov, ale aj humoru a romantiky. Trinásta séria priamo nadväzuje na dvanástu sériu, ktorú televízia JOJ odvysielala len pred pár týždňami a ktorá si získala divákov nielen návratom pôvodných postáv, ale aj výbornou sledovanosťou.

Nebude chýbať ani humor a romantika

„Séria je plná napínavých zvratov, ale zároveň aj romantiky, medicíny a humoru,“ hovorí kreatívna producentka a spoluscenáristka Hana Lasicová. Podľa nej sa tvorcovia snažili do príbehov zapracovať aj medicínske prípady, ktoré v spoločnosti rezonujú: „Do novej série sme zaradili diagnózy a postupy, ktoré zarezonovali v spoločnosti, ale aj rôzne humorné či dramatické kuriozity. A práve toto spojenie napätia, emócií a medicíny je to, čo robí Nemocnicu výnimočnou.“

Režisér Ján Novák dodáva, že k úspechu seriálu prispieva najmä oddanosť a energia celého tímu: „Ľudia tam nechodia iba do práce, ale do rodiny. Každý robí na dvesto percent a verí projektu. A to je podľa mňa cítiť aj na obrazovke.“

Trinásta séria prinesie silné príbehy hlavných hrdinov, ktoré sú blízke každému divákovi. Roman Varga (Richard Autner) hľadá odvahu prejaviť svoje city, Barbora Dejvická (Viktória Šuplatová) sa snaží nájsť miesto v rodine s malým Samkom, Adam Ondruš (Marián Mitaš) zápasí so vzťahom k dospievajúcej dcére a Filip Balog (Alexander Bárta) čelí kríze, ktorá preverí jeho vnútornú silu aj jeho najbližších.

Popri dramatických momentoch nechýba ani odľahčenie – o humor sa postarajú doktor Vrabec (Ľuboš Kostelný), Mišiak (Juraj Hrčka) či skúsená seniorska trojica Čierny, Hrdlička a Srnčík. Aj v najťažších chvíľach sa totiž ukazuje, že smiech je často tou najlepšou medicínou.

K 13. sérii televízia JOJ posiela médiám exkluzívne nové upútavky, ktoré pripravilo kreatívne oddelenie pod vedením Ondreja Garana Hutníka. Motto aktuálnej série znie: „Sekundy, ktoré rozhodujú o všetkom. Boj o život.“ Práve tieto motívy sa budú niesť celou novou sériou, ktorá prinesie príbehy o odvahe, láske aj o hraničných situáciách, kde môže každá sekunda zmeniť život.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Holubec zažije skutočný strach. Pri nových epizódach Dunaja, k vašim službám budú diváci zatajovať dych

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac