Prvé ukážky z novej série Nemocnice sú tu. Diváci konečne zistia, aké osudy postretli ich obľúbené postavy

Diváci sa po skončení dvanástej série, ktorá bola odvysielaná v lete, obávali, že televízia na jeseň nasadí len novú sériu seriálu Ranč a na pokračovanie Nemocnice si budú musieť počkať do budúceho roka. Televízia sa však rozhodla prekvapiť ich a nová séria odštartuje už v piatok 5. septembra o 20.40 h na TV JOJ.
Obľúbený seriál z prostredia urgentu a nemocnice svätého Martina sa vracia s trinástou sériou. Divákov čakajú nové dávky emotívnych príbehov, nečakaných zvratov, ale aj humoru a romantiky. Trinásta séria priamo nadväzuje na dvanástu sériu, ktorú televízia JOJ odvysielala len pred pár týždňami a ktorá si získala divákov nielen návratom pôvodných postáv, ale aj výbornou sledovanosťou.
Nebude chýbať ani humor a romantika
„Séria je plná napínavých zvratov, ale zároveň aj romantiky, medicíny a humoru,“ hovorí kreatívna producentka a spoluscenáristka Hana Lasicová. Podľa nej sa tvorcovia snažili do príbehov zapracovať aj medicínske prípady, ktoré v spoločnosti rezonujú: „Do novej série sme zaradili diagnózy a postupy, ktoré zarezonovali v spoločnosti, ale aj rôzne humorné či dramatické kuriozity. A práve toto spojenie napätia, emócií a medicíny je to, čo robí Nemocnicu výnimočnou.“
Režisér Ján Novák dodáva, že k úspechu seriálu prispieva najmä oddanosť a energia celého tímu: „Ľudia tam nechodia iba do práce, ale do rodiny. Každý robí na dvesto percent a verí projektu. A to je podľa mňa cítiť aj na obrazovke.“
Trinásta séria prinesie silné príbehy hlavných hrdinov, ktoré sú blízke každému divákovi. Roman Varga (Richard Autner) hľadá odvahu prejaviť svoje city, Barbora Dejvická (Viktória Šuplatová) sa snaží nájsť miesto v rodine s malým Samkom, Adam Ondruš (Marián Mitaš) zápasí so vzťahom k dospievajúcej dcére a Filip Balog (Alexander Bárta) čelí kríze, ktorá preverí jeho vnútornú silu aj jeho najbližších.
Popri dramatických momentoch nechýba ani odľahčenie – o humor sa postarajú doktor Vrabec (Ľuboš Kostelný), Mišiak (Juraj Hrčka) či skúsená seniorska trojica Čierny, Hrdlička a Srnčík. Aj v najťažších chvíľach sa totiž ukazuje, že smiech je často tou najlepšou medicínou.
K 13. sérii televízia JOJ posiela médiám exkluzívne nové upútavky, ktoré pripravilo kreatívne oddelenie pod vedením Ondreja Garana Hutníka. Motto aktuálnej série znie: „Sekundy, ktoré rozhodujú o všetkom. Boj o život.“ Práve tieto motívy sa budú niesť celou novou sériou, ktorá prinesie príbehy o odvahe, láske aj o hraničných situáciách, kde môže každá sekunda zmeniť život.
