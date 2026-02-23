Prvá dobrá správa po tragédii: Zoo Bojnice hlási úspech, osirelá medvedica spravila dôležitý pokrok

Reprofoto: Facebook/ZOO BOJNICE

Nina Malovcová
Medvede na Slovensku
Po tragédii prichádza nádej.

Po náročných dňoch priniesla Zoologická záhrada Bojnice povzbudivú správu. Jedna z malých medvedíc, ktoré osireli po zastrelení medvedice pri Ružomberku, otvorila oči.

Zoo o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že ide o malý, no významný míľnik v ich vývoji. Ošetrovateľky sú so samičkami nepretržite 24 hodín denne. Okrem pravidelného kŕmenia pozorne sledujú ich zdravotný stav a všetky zmeny konzultujú s veterinárnym lekárom.

Dve samičky zostávajú stabilizované

Do rehabilitačnej stanice prijali tri približne mesačné medvieďatá v pondelok 16. februára po tom, čo bola ich matka usmrtená. Najhoršie na tom bol samec, ktorého stav sa napriek intenzívnej terapii nepodarilo stabilizovať a zoo pristúpila k eutanázii. Dve samičky však podľa aktuálnych informácií napredujú. Zoologická záhrada uviedla, že sa im postupne darí lepšie prijímať mlieko a každý deň priberajú ďalšie gramy. Ich zdravotný stav zostáva stabilizovaný, no personál ho naďalej veľmi pozorne sleduje.

Mláďatá boli po prijatí dehydratované a mali nízku hmotnosť. V rehabilitačnej stanici im nastavili intenzívny 24 hodinový režim starostlivosti. Zoo zároveň poďakovala všetkým, ktorí sa na starostlivosti podieľajú, ako aj verejnosti za podporu.

