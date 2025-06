Profesor z Harvardu odhalil svoj trik: Zvrátil svoj biologický vek, omladol až o 10 rokov. Toto pije každý deň

Niektorí sa snažia starnutie aspoň spomaliť, iní ho túžia zastaviť úplne. Profesor genetiky David Sinclair z Harvardovej univerzity patrí medzi tých, ktorí veria, že to nie je nemožné. Tvrdí, že biologický vek človeka sa dá zvrátiť, a sám je toho dôkazom.

Ako informoval portál Mirror, na základe podcastu Lifespan, kde bol Sinclair hosťom, má 56 rokov, no podľa DNA testu jeho telo zodpovedá biologicky štyridsiatnikovi. Svoj výskum prepojil so životom a dlhé roky sa drží rutiny, ktorú považuje za účinnú v boji proti starnutiu.

Sinclair otvorene priznáva, že do tridsiatky viedol nezdravý životný štýl. Mal nadváhu, prejedal sa a pravidelne pil alkohol. Dnes je jeho denný režim pravým opakom. Alkohol úplne vylúčil, stravuje sa rastlinne, denne cvičí a dôsledne sa stará o fyzické aj mentálne zdravie.

In Las Vegas with @chefserenapoon, talking about the science of longevity pic.twitter.com/nRpcheRsaq

— David Sinclair (@davidasinclair) December 15, 2024