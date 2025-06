Tvrdí, že má viac ako 100 detí: Známy miliardár založil Telegram, toto chce spraviť s obrovským majetkom, keď zomrie

Jeden z najvplyvnejších ľudí technologického sveta opäť prekvapil verejnosť. Pavel Durov, zakladateľ komunikačnej aplikácie Telegram, priznal, že je biologickým otcom viac než 100 detí. Všetkým plánuje po svojej smrti zanechať rovnaký podiel zo svojho majetku, ktorého hodnota sa odhaduje na takmer 14 miliárd dolárov (13 miliárd eur).

Ako upozorňuje francúzsky politický magazín Le Point, Durov uviedol, že je oficiálnym otcom šiestich detí s tromi rôznymi partnerkami. Zároveň však priznal, že daroval spermie klinike asistovanej reprodukcie, vďaka čomu je dnes biologickým otcom viac než stovky ďalších detí. „Sú to všetko moje deti a všetky budú mať rovnaké práva. Nechcem, aby sa po mojej smrti medzi sebou trhali o dedičstvo,“ uviedol Durov pre Le Point.

Na dedičstvo si jeho deti počkajú tridsať rokov

Aj keď plánuje majetok rozdať rovnomerne, jeho potomkovia sa k peniazom tak skoro nedostanú. Podľa jeho slov si na dedičstvo budú musieť počkať tri desaťročia. „Chcem, aby žili ako bežní ľudia. Aby sa naučili veriť sebe, budovať sa sami, aby vedeli tvoriť a neboli závislí od bankového účtu,“ vysvetlil Durov dôvody, pre ktoré k majetku získajú prístup až po tridsiatich rokoch.

Závet napísal pre istotu

Durov má štyridsať rokov a ako sám tvrdí, svoju poslednú vôľu spísal pre prípad, že by sa mu niečo stalo. „Moja práca so sebou nesie riziká. Obrana slobody vám automaticky vytvára nepriateľov, a to aj medzi veľmi vplyvnými štátmi,“ uviedol.

Jeho aplikácia Telegram patrí medzi najväčšie komunikačné platformy súčasnosti. Používa ju viac než miliarda ľudí mesačne. Durov je známy dôsledným presadzovaním súkromia a šifrovanej komunikácie, čo mu zároveň prinieslo veľkú obľubu aj množstvo kritiky.