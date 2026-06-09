Problémy s energošekmi na poštách: Ľudia sa nevedeli dostať k peniazom, prevádzkam chýbala hotovosť

Pracovníčka na pobočke Slovenskej pošty

Foto: TASR - Andrej Galica

Lucia Mužlová
TASR
Viaceré pobočky Slovenskej pošty mali problémy s dostatkom hotovosti.

Klienti na poštách v Revúcej a Rožňave zaznamenali v pondelok (8. 6.) problémy pri vyplácaní energopoukazov. Dôvodom bol nedostatok hotovosti v jednotlivých pobočkách. Podľa Slovenskej pošty (SP) išlo o krátkodobý výpadok a ihneď zabezpečila mimoriadny presun hotovosti z iných pobočiek.

K problémom s vyplácaním energopomoci došlo v pondelok na pošte v Revúcej a v pobočke Pošta Rožňava 1. Pošta hovorí o krátkodobom nedostatku potrebnej skladby peňazí, ktorý mal byť spôsobený vysokou koncentráciou poštových energopoukazov s vysokými sumami.

Slovenská pošta reaguje

„Slovenská pošta na tento zvýšený dopyt okamžite operatívne zareagovala a ihneď zabezpečila mimoriadny presun hotovosti z iných pobočiek. Situácia bola na oboch poštách vyriešená a energopoukazy sú plynule vyplácané ďalej,“ uviedla pre TASR hovorkyňa SP Eva Peterová.

Len nedávno sme vás informovali o nových pravidlách energopomoci. Vláda zároveň schválila úpravy pravidiel energopomoci, ktoré sa premietnu do najbližšej vlny vyplácania. Energopoukážky doručované v máji budú mať vyššiu hodnotu než januárové, keďže sa mení počet mesiacov, za ktoré sú vyplácané, a to z troch na päť. Po novom ich bude možné doručiť len plnoletým osobám.

Niektorým energošeky ešte len prídu

K dočasnému obmedzeniu pri výplate energopoukazov došlo v stredu 3. júna i v Banskej Bystrici – problémom bol taktiež nedostatok hotovosti. „Slovenská pošta neeviduje systémový problém s nedostatkom hotovosti a dôrazne odmieta informácie, že by klienti museli čakať niekoľko dní na vyplatenie svojho energopoukazu,“ poznamenala Peterová s tým, že zvýšený nápor na hotovosť sa v pobočkách prirodzene objavuje v dňoch vyplácania sociálnych dávok, dôchodkov a aktuálne aj energopoukazov.

Energopoukážka
Foto: interez.sk

S generovaním a distribúciou ďalšej vlny energopoukazov začala SP na prelome mája a júna. Pošta poukážky doručuje občanom, ktorí majú na energopomoc nárok, do poštových schránok ako obyčajný list. Pripomína, že poukaz si je možné nechať vyplatiť v ktorejkoľvek pobočke pošty na Slovensku. Platnosť energopoukazu je 45 dní. Imobilní klienti a klienti so zdravotnými problémami nemusia ísť do pobočky osobne, energošek im vyplatí doručovateľ priamo doma. Stačí ho o to požiadať.

Pre možný zvýšený nápor, ktorý sa v súvislosti s vyplácaním energopoukazov môže objaviť, pošta odporúča navštíviť pobočky v dopoludňajších hodinách alebo v skoršom popoludní a vyhnúť sa tak najfrekventovanejším časom. Klienti tiež môžu navštíviť menej vyťaženú pobočku v okolí alebo využiť na výplatu poukazu úvod mesiaca či posledný týždeň v mesiaci, keď býva návštevnosť pôšt nižšia.

V pobočkách s vyvolávacím systémom je tiež možné prostredníctvom mobilnej aplikácie sledovať počet práve čakajúcich klientov či vybrať si poradové číslo už cestou na poštu.

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