Priznala ženskú slabosť. Herečka z Dunaja, k vašim službám úprimne prehovorila o jednej veci, ktorá mnohých prekvapí

Ambiciózna a sebavedomá žena, ktorá sa snaží presadiť v mužskom svete podnikania. Taká je Irena Bočkay, bez ktorej by si máloktorý divák vedel predstaviť Dunaj, k vašim službám. Jednoducho už k dobovému seriálu patrí, z čoho sa teší aj samotná herečka, ktorá stvárňuje suverénnu ženu.
V dobovej ságe pôsobí dcéra Kučerovcov miestami prísne, čo však nemožno povedať o Barbore Andrešičovej, ktorá ju hrá viac než presvedčivo. Predsa len seriálovú Irenu diváci vidia s účesom, je nalíčená a nechýbajú ani kostýmy príslušného obdobia. V súkromí pôsobí herečka skromne a nenápadne a ako priznala pre Topky, Dunaj ju baví.
Praktickosť je u nej na prvom mieste
Je dosť pravdepodobné, že mnohí by ju nespoznali, ak by ju stretli niekde na ulici. „Možno to robí iný kostým, iné líčenie… Nie som si istá, čo to je, ale mám pocit, že som taký chameleón,“ priznala Barbora, ktorá nie je rozmarná. Ako každá žena, aj ona má v sebe tento ženský aspekt, no s jedným rozdielom.
„Neživím ho v sebe, lebo sa sústreďujem na iné veci – aby boli ľudia okolo mňa spokojní, aby bola moja dcérka šťastná. Radšej si dám akékoľvek gate, len aby som prišla načas do škôlky. Praktickosť vyhráva,“ uviedla s úsmevom mamička dcérky Alicky. Úprimnosť a otvorenosť herečke nechýba, preto vyšla s pravdou von, čo sa týka jednej veci.
Má totiž jednu ženskú slabosť. „Momentálne sú to krémy na tvár,“ zasmiala sa herečka. „Rada sa natriem nejakými krémikmi. Robím si večer takú chvíľku pre seba, je to veľmi príjemné. Alebo nejaký voňavý gél na telo… Sú to také maličkosti, ale robí mi to pekný deň,“ uviedla.
