Prísne hodnotí jeho výkon. Herec z Dunaja, k vašim službám odhalil svojho najväčšieho kritika, neuveríte, kto ním je

Známy režisér a pedagóg je verný herectvu už dlhé roky. Jeho excelentný výkon, či už v divadle alebo pred kamerami, je očividný, k čomu prispieva aj fakt, že si žije svoj sen. Mal jasno v tom, čomu sa chce venovať a už ako 5-ročný stál na divadelných doskách. A hoci nazbieral doteraz mnoho skúseností a hranie mu ide od ruky, napriek tomu je tu niekto, kto naňho hodí prísne očko a vytkne, čo treba.

Vyzerá to tak, že lásku k herectvu zdedil po svojom otcovi. „Urobil kariéru na americký spôsob. Bol rekvizitár, vyrábal parochne a chodil čakať s autom na stanicu, pretože bol aj šofér pána Františka Krištofa Veselého. On bol totiž veľká hviezda v Budapešti a práve hosťoval v nitrianskom divadle. Raz sa stalo, že v operete jeden herec vypadol, tak ho zaskočil môj otec a stal sa hercom,“ prezradil Emil Horváth podľa portálu Život.

Považuje ju za veľkú odborníčku

Hral v desiatkach divadelných predstaveniach, inscenáciách a filmoch a momentálne hviezdi v dobovom seriáli ako Rudolf Kučera, majiteľ obchodného domu Dunaj.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Hotel Reštaurácia Phoenix (@phoenix_trnava)

Zdá sa, že mu herecká úloha sadla ako uliata. A aj keď by si človek pomyslel, že taký veľký profesionál ako on nemôže mať žiadneho kritika, nie je to úplne tak. Jedného predsa len má a je to niekto, pri kom sa zobúdza každý deň.

Každý by čakal, že tí najbližší budú preňho oporou a podporou, nech sa deje čokoľvek. Dozaista je to aj v prípade jeho manželky a herečky Viery Richterovej, s ktorou je už vyše 50 rokov ženatý. Podľa Plus Jeden Deň sa pár spoznal na vysokej škole, no ich láska vzplanula až po ukončení štúdia na doskách divadla v Martine. Dokonca si spolu zahrali v hre Rómeo a Júlia. A hoci sa príbeh skončil tragicky, v súkromí k sebe neskrýva dvojica lásku až dodnes.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Pár si už všeličím preskákal a výzvou je pre nich tiež zákerná choroba hercovej manželky. S rakovinou dokonca bojovala až dvakrát. Očividne je však silná a statočná, ale Emil Horváth si u nej váži hlavne jednu vec. „Manželka mala v strednom veku jedno onkologické ochorenie, potom druhé, takže je už herečka v penzii. Je však veľký odborník a môj najväčší kritik. To, čo vidí a eventuálne povie, si veľmi cením,“ uviedol herec o tom, aká je jeho žena.

To sa len tak nevidí, málokto je dnes úprimný a dokáže na rovinu povedať, ako sa veci majú.