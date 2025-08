Prišla o veľké ocenenie. Princezná Kate premeškala príležitosť a postarala sa fanúšikom o veľké sklamanie

Princezná z Walesu práve prišla o významnú poctu, čo by mohlo prekvapiť aj jej fanúšikov. Namiesto nej sa dostalo pocty inej členke kráľovskej rodiny. Nejde však o žiadny kráľovský titul, či iný podobný počin veľkého rázu. Postarala sa o to samotná Kate, ktorá sa ešte na začiatku tohto roka rozhodla pre jeden krok vo svojom živote.

Pokiaľ ide o módu, Kate Middleton sa jednoducho vyzná, preto sa v kráľovskej rodine považuje za štýlovú ikonu. Manželka princa Williama je po celom svete známa svojím elegantným a nadčasovým vzhľadom, pričom jej šatník ponúka úplne všetko, od farebných dizajnérskych odevov až po kvetinové šaty, ako píše Tyla.

Nebola zaradená do prestížneho zoznamu

Ľudia sú priam posadnutí jej bezchybným vzhľadom, čo si zjavne všimla aj trojnásobná mamička. Je pravdepodobné, že aj preto prestala zverejňovať detaily ohľadom svojich outfitov počas verejných vystúpení, aby sa pozornosť sústredila na jej charitatívne účely.

Vo februári zdroj z Kensingtonského paláca povedal denníku The Sunday Times, že v dohľadnej budúcnosti prestane Kate zverejňovať detaily o svojom výbere oblečenia. „Nejde o to, čo má princezná oblečené. Chce, aby sa pozornosť sústredila na skutočne dôležité témy, ľudí a kauzy, na ktoré sa zameriava,“ uviedol nemenovaný zdroj.

Po čase však nastal moment, keď Kate premeškala nedávne ocenenie, ktoré sa týka výlučne módy, čo by mohlo nepríjemne šokovať aj jej fanúšikov. Každý rok vychádza známy rebríček Tatler Best Dressed in Britain, kde sa ocitnú tí, ktorí udávajú trendy a sú lídrami v móde v Spojenom kráľovstve. A aby si človek zaslúžil miesto na prestížnom zozname, „musí vyžarovať nadčasovú eleganciu a moderný je ne sais quoi“. Táto francúzska fráza opisuje jedinečnosť a niečo, čo sa nedá opísať ani vyjadriť.

Úplný zoznam, ktorý bude obsahovať celkovo 25 mien, bude zverejnený 9. augusta v septembrovom čísle britského časopisu Tatler. Zatiaľ však módni fanúšikovia dostali ukážku prvých 10 mien a na prekvapenie ľudí sa princezná z Walesu v rebríčku neobjavila. O to viac to mnohých zamrzí, keďže princezná z Walesu kraľovala zoznamu v roku 2022, rovnako ako Meghan Markle v roku 2018. Bohužiaľ, tento rok fanúšikovia nevidia meno ani jednej z nich v spomínanom výbere.

Kto z kráľovskej rodiny je v rebríčku?