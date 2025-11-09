Pripravujú sa na najhoršie: Vyčíňa tajfún Fung-wong, vietor má silu ničivého monštra. Z domovov utiekli státisíce ľudí

Takmer milión ľudí muselo opustiť svoje domovy, keď v nedeľu supertajfún Fung-wong zasiahol severné pobrežie Filipín, kde spôsobil výpadky elektriny. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AP.
Fung-wong, ktorý sa pohyboval s rýchlosťou vetra 185 kilometrov za hodinu a nárazmi až do 230 kilometrov za hodinu, už zasiahol mnohé časti hlavného filipínskeho ostrova Luzon s masívnymi dažďami, uviedla štátna meteorologická služba.
Minister obrany vyzval na evakuáciu
Najvyšší, piaty stupeň pohotovosti bol vyhlásený pre juhovýchodné a stredné oblasti, vrátane provincií Catanduanes, Camarines Sur a Aurora, zatiaľ čo pre metropolitnú oblasť Manily a okolité provincie bol vyhlásený tretí stupeň.
Filipínsky minister obrany Gilberto Teodoro vyzval obyvateľov oblastí ohrozených búrkou, aby poslúchli príkazy na evakuáciu. Varoval, že odmietnutie takéhoto rozkazu je nebezpečné a nezákonné.
HAPPENING NOW: Strong Winds Shake Camaligan’s Hanging Bridge.
Strong gusts from Typhoon Fung-wong (#UwanPH) caused a famous hanging bridge in Camaligan, Camarines Sur, Philippines, to sway dangerously.
Source: Richard Cecilio, DWIZ 95.1 South Luzon pic.twitter.com/z63SdyWuOd
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 9, 2025
„Žiadame ľudí, aby sa preventívne evakuovali, aby sme nemuseli na poslednú chvíľu vykonávať záchranné akcie, ktoré by mohli ohroziť životy policajtov, vojakov, hasičov a príslušníkov pobrežnej stráže,“ zdôraznil vo svojom verejnom prejave.
Ďalšia rana pre krajinu po tajfúne Kalmaegi
Fung-wong by mal podľa predpovedí zasiahnuť provinciu Aurora už v nedeľu večer. Krajina sa pritom stále zotavuje z tajfúnu Kalmaegi, ktorý si vyžiadal 224 obetí na Filipínach a päť vo Vietname. Kalmaegi sa prehnal strednou časťou Filipín v utorok s nárazovým vetrom dosahujúcim 165 kilometrov za hodinu.
Huge weight behind some of these waves smashing into the waterfront in Baler, these will continue to get bigger and heavier as the day progresses and #typhoon #UwanPH Fung-wong gets closer – @icyclone getting a front row view down there pic.twitter.com/IHNJLHDPdj
— James Reynolds (@EarthUncutTV) November 9, 2025
Najväčšiu hrozbu však predstavovali silné dažde, ktoré spôsobili rozsiahle a ničivé povodne. Tajfún postihol takmer dva milióny ľudí a vyhnal z domovov viac ako 560 000 obyvateľov. Filipínsky prezident Ferdinand Marcos vo štvrtok vyhlásil núdzový stav.
Several families evacuate to the Holy Cross Parish in Tabuco, Naga City, on November 8, 2025, ahead of Typhoon Uwan (Fung-wong).#UwanPH 📸 Holy Cross Parish Tabuco pic.twitter.com/7gkWWgGAPb
— Rappler (@rapplerdotcom) November 8, 2025
Vedci varujú pred silnejšími búrkami
Vedci upozorňujú, že búrky sú čoraz silnejšie v dôsledku klimatických zmien spôsobených človekom. Teplejšie oceány umožňujú tajfúnom rýchlo zosilnieť a teplejšia atmosféra zadržiava viac vlhkosti, čo vedie k intenzívnejším zrážkam.
Nahlásiť chybu v článku