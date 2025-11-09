Pripravujú sa na najhoršie: Vyčíňa tajfún Fung-wong, vietor má silu ničivého monštra. Z domovov utiekli státisíce ľudí

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Filipíny zasiahla skaza.

Takmer milión ľudí muselo opustiť svoje domovy, keď v nedeľu supertajfún Fung-wong zasiahol severné pobrežie Filipín, kde spôsobil výpadky elektriny. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AP.

Fung-wong, ktorý sa pohyboval s rýchlosťou vetra 185 kilometrov za hodinu a nárazmi až do 230 kilometrov za hodinu, už zasiahol mnohé časti hlavného filipínskeho ostrova Luzon s masívnymi dažďami, uviedla štátna meteorologická služba.

Minister obrany vyzval na evakuáciu

Najvyšší, piaty stupeň pohotovosti bol vyhlásený pre juhovýchodné a stredné oblasti, vrátane provincií Catanduanes, Camarines Sur a Aurora, zatiaľ čo pre metropolitnú oblasť Manily a okolité provincie bol vyhlásený tretí stupeň.

Filipínsky minister obrany Gilberto Teodoro vyzval obyvateľov oblastí ohrozených búrkou, aby poslúchli príkazy na evakuáciu. Varoval, že odmietnutie takéhoto rozkazu je nebezpečné a nezákonné.

„Žiadame ľudí, aby sa preventívne evakuovali, aby sme nemuseli na poslednú chvíľu vykonávať záchranné akcie, ktoré by mohli ohroziť životy policajtov, vojakov, hasičov a príslušníkov pobrežnej stráže,“ zdôraznil vo svojom verejnom prejave.

Ďalšia rana pre krajinu po tajfúne Kalmaegi

Fung-wong by mal podľa predpovedí zasiahnuť provinciu Aurora už v nedeľu večer. Krajina sa pritom stále zotavuje z tajfúnu Kalmaegi, ktorý si vyžiadal 224 obetí na Filipínach a päť vo Vietname. Kalmaegi sa prehnal strednou časťou Filipín v utorok s nárazovým vetrom dosahujúcim 165 kilometrov za hodinu.

Najväčšiu hrozbu však predstavovali silné dažde, ktoré spôsobili rozsiahle a ničivé povodne. Tajfún postihol takmer dva milióny ľudí a vyhnal z domovov viac ako 560 000 obyvateľov. Filipínsky prezident Ferdinand Marcos vo štvrtok vyhlásil núdzový stav.

Vedci varujú pred silnejšími búrkami

Vedci upozorňujú, že búrky sú čoraz silnejšie v dôsledku klimatických zmien spôsobených človekom. Teplejšie oceány umožňujú tajfúnom rýchlo zosilnieť a teplejšia atmosféra zadržiava viac vlhkosti, čo vedie k intenzívnejším zrážkam.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac