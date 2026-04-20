Prípad má nečakaný zvrat: Firmu vydierali, výhražný mail si všimla neskoro. Hrozili otrávením, slovo dodržali

Nina Malovcová
Vydierači žiadali dva milióny eur a hrozili otrávením detskej výživy, podozrivý výrobok sa objavil aj na Slovensku.

Prípad možnej kontaminácie detskej výživy jedom na potkany, o ktorom sme vás informovali už včera, nabral nový a nečakaný vývoj.

Podľa informácií rakúskych denníkov Kurier a Die Presse mali neznámi páchatelia vydierať spoločnosť HiPP a požadovať miliónové výkupné.

Firma si e-mail všimla až po lehote

Vydierači mali spoločnosti zaslať e-mail ešte koncom marca. V správe žiadali dva milióny eur s termínom splnenia do 2. apríla. Firma si však e-mail nevšimla včas a podľa dostupných informácií ho prečítala až po uplynutí lehoty, pravdepodobne 16. apríla. „V e-maile sa vyhrážali umiestnením dvoch otrávených pohárov do predajní Tesco v Brne a Dunajskej Strede, ako aj do predajne Interspar v Eisenstadte,“ uviedol denník.

Podozrivý výrobok zaistili v Dunajskej Strede

Slovenská polícia potvrdila, že v rámci medzinárodnej spolupráce získala informáciu o možnej kontaminácii konkrétnej šarže detskej výživy. Podozrivý výrobok zaistila v predajni v Dunajskej Strede a odovzdala ho na odborné preskúmanie.

„Policajný zbor v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce dostal informáciu o možnej kontaminácii určitej šarže výrobkov detskej výživy distribuovanej do konkrétnej predajne v Dunajskej Strede,“ uviedla polícia. Podľa dostupných informácií mala jednu fľašu detskej výživy vrátiť zákazníčka priamo do predajne. Na miesto následne prišla polícia a prípad začala preverovať.

Úrady nariadili kontroly a varujú verejnosť

Na situáciu reagoval Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý spolupracuje s políciou. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová nariadila kontroly v dotknutej predajni aj v centrále obchodného reťazca. Úrad zároveň upozornil na konkrétne výrobky značky HiPP, ktoré môžu byť rizikové. Ide o detskú výživu od 8. mesiaca, konkrétne varianty ryža s mrkvou a morčacím mäsom a zelenina s ryžou a teľacím mäsom.

Spotrebiteľom odporúča, aby boli pri nákupe aj konzumácii obozretní. Ak výrobok javí známky porušenia obalu alebo viečka, chýba typické „cvaknutie“ pri otvorení alebo má nezvyčajný zápach, nemal by sa konzumovať. „Ak zistíte, že výrobok javí známky porušenia obalu či viečka a pôsobí, že už bol otvorený, prípadne chýba zvuk cvaknutia pri otváraní alebo výrobok má neobvyklý či skazený zápach, takýto výrobok nekonzumujte,“ upozorňuje úrad.

Zároveň odporúča takýto výrobok oddeliť od ostatných potravín, zabrániť prístupu ďalších členov domácnosti a následne si dôkladne umyť ruky. V prípade podozrenia je potrebné kontaktovať políciu alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

