Polícia zaistila podozrivú detskú výživu v predajni v Dunajskej Strede: Odovzdala ju na preskúmanie

Podozrivú detskú výživu, ktorá mala byť kontaminovaná, zaistila polícia v predajni v Dunajskej Strede. Odovzdala ju na odborné preskúmanie. TASR o tom informovalo oddelenie komunikácie Prezídia Policajného zboru s tým, že z predaja stiahli všetky potenciálne rizikové balenia.
Polícia v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce dostala informáciu o možnej kontaminácii určitej šarže výrobkov detskej výživy. Tá mala byť distribuovaná do konkrétnej predajne v Dunajskej Strede. „Ihneď po prijatí informácie boli v spolupráci s príslušnými orgánmi prijaté potrebné opatrenia na ochranu zdravia obyvateľov. V súčinnosti s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou boli identifikované podozrivé výrobky,“ priblížilo oddelenie.
Tvrdí, že opatrenia na ochranu verejného zdravia prijímajú na to určené štátne orgány SR. Prípadom sa zaoberá odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru v spolupráci s prokuratúrou, odbornými inštitúciami aj medzinárodnými partnermi.
Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá
„Prípadom sa intenzívne zaoberáme a komunikujeme s dotknutými subjektmi z dôvodu náležitého objasnenia skutku,“ dodali policajti. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je podľa nich možné v aktuálnej fáze konania poskytnúť bližšie informácie.
Rakúska polícia v sobotu (18. 4.) večer varovala pred dojčenskou výživou značky HiPP, v ktorej sa môžu nachádzať jedovaté prísady. Značka ešte v piatok (17. 4.) oznámila stiahnutie výrobku v supermarketoch SPAR v Rakúsku pre možnosť, že do jej pyré s príchuťou mrkva so zemiakmi bola pridaná „nebezpečná látka“. V rámci vyšetrovania boli podľa rakúskej polície zaistené poháre tejto značky v Rakúsku, Českej republike a na Slovensku.
„Vzorka zaisteného výrobku bola v sobotu popoludní preskúmaná a testy potvrdili prítomnosť jedu na potkany,“ uviedla polícia v rakúskej spolkovej krajine Burgenland. Počiatočné laboratórne testy pohárov výživy zaistených v ČR a SR preukázali prítomnosť toxickej látky, informuje agentúra Reuters. Spoločnosť HiPP neskôr vo vyhlásení potvrdila, že na Slovensku a v ČR boli zaistené poháre detskej výživy, s ktorými bolo zjavne manipulované.
