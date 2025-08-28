Princezná Kate Middleton žiari v novej farbe vlasov. Odborníci tvrdia, že za zmenou však nestojí kaderník

Foto: Profimedia

Frederika Lyžičiar
Kráľovská rodina
Slnko a more dodali Kate prirodzene svetlejší odtieň, ktorý jej pristane a pôsobí sviežo.

Letné prázdniny priniesli pre kráľovskú rodinu chvíle oddychu a čas strávený mimo očí verejnosti. Teraz sa však princezná z Walesu opäť objavila, a tentoraz v úplne novom svetle.

Magazín Cosmopolitan uviedol, že paparazzovia zachytili Kate s princom Williamom a ich deťmi cestou do kostola v škótskom Balmorale. Na prvý pohľad bolo zrejmé, že jej vlasy pôsobia oveľa svetlejšie než počas jej posledného oficiálneho vystúpenia vo Wimbledone v polovici júla.

Svetlejšie odtiene vďaka dovolenke

Navonok sa mohlo zdať, že Kate podstúpila radikálnu premenu a rozhodla sa pre blond farbu. Odborníci však upozorňujú, že za zmenou nemusí stáť kaderník, ale skôr leto plné slnka a mora. Stylistka Sarah Gadston pre Daily Mail vysvetlila, že práve dlhší pobyt na dovolenke v Grécku mohol spôsobiť prirodzené zosvetlenie.

Foto: Profimedia

„Po slnkom zaliatej dovolenke v Grécku sa Kate vrátila nielen oddýchnutá, ale aj s prirodzene zosvetlenými vlasmi,“ uviedla a dodala, že kombinácia slnka, morského vzduchu a slanej vody vytvorila jemnejší odtieň vlasov, ktorý môže byť dokonalým základom pre ďalšiu úpravu v salóne.

Premyslený posun v starostlivosti o vlasy

