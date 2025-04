Prichádzajú prvé horúčavy: Teploty vyletia na 28 °C, počasie si to ale rýchlo rozmyslí. Pozor na tieto dni

Po chladnejších dňoch, ktoré na Slovensku panovali najmä počas uplynulého týždňa, nás čaká výrazná zmena. Do našej oblasti totiž mieri teplejší vzduch, ktorý prinesie letné teploty. Už čoskoro sa budeme tešiť z hodnôt nad +25 °C a je veľká pravdepodobnosť, že zažijeme najteplejšie dni od začiatku roka.

Ako uvádza portál iMeteo, posledné dni apríla a prvé dni mája sa ponesú v znamení slnečného, stabilného počasia, pričom každým dňom sa bude postupne oteplievať. Po období búrok a prechodne chladnejšieho vzduchu, ktorý prinášal nočné ochladenia až k nule, sa scenár obracia v prospech priaznivcov tepla.

Počasie na dnes

Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav, dnešný deň bude na Slovensku slnečný a príjemne teplý. Počasie v našej oblasti zostáva pod vplyvom rozsiahlej oblasti vysokého tlaku vzduchu, ktorá pokrýva západnú, strednú a juhovýchodnú Európu aj oblasť Stredomoria.

Najvyššie denné teploty dnes dosiahnu 20 až 25 °C. Aj na horách vo výške okolo 1500 metrov bude teplo, teplomer tam ukáže približne 12 °C. Celý deň bude sprevádzať bezvetrie alebo len slabý premenlivý vietor.

Slnečný koniec apríla prinesie postupné oteplenie

Charakter počasia sa v najbližších dňoch zásadne meniť nebude. Apríl sa rozlúči prevažne slnečným a suchým počasím bez významných zrážok. Najvýraznejšou zmenou však bude nárast teplôt, keďže chladné severné prúdenie vystrieda prúdenie teplejšieho vzduchu od juhu.

Maximálne denné teploty v stredu, teda v posledný aprílový deň, sa budú pohybovať v rozmedzí od +17 °C do +24 °C. Letnú hranicu +25 °C ešte síce vo väčšine oblastí neprekročíme, ale už vo štvrtok sa situácia zmení.

Sviatočný 1. máj bude v znamení letného počasia

Prvý májový deň, ktorý je na Slovensku aj štátnym sviatkom, prinesie už typicky letné teploty. Očakáva sa, že ortuť teplomerov sa vyšplhá na +20 až +26 °C, čo by mohlo zabezpečiť prvý skutočný letný deň tohto roka pre viaceré regióny. V piatok 2. mája by malo byť ešte teplejšie. Maximálne teploty sa budú pohybovať medzi +22 °C až +28 °C, čím sa prakticky celé Slovensko dostane do letného režimu.

Teplo však dlho nevydrží

Aj keď nás čakajú príjemné a teplé dni, podľa predpovedí môže už počas nasledujúceho víkendu nastať zlom. Slovensko by mal zasiahnuť studený front, ktorý môže priniesť búrky a citeľné ochladenie. Teplé a stabilné počasie tak zrejme nevydrží dlhodobo a máj sa hneď v úvode ukáže aj zo svojej premenlivejšej stránky.