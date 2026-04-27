Prichádza veľká úľava: Štyri znamenia si konečne vydýchnu po siedmich rokoch tlaku a neistoty

Astrologický výklad hovorí o veľkej energetickej zmene, ktorá sa dotýka najmä štyroch znamení zverokruhu. Po období, ktoré trvalo približne sedem rokov, má prísť moment úľavy, akoby sa konečne mohli “nadýchnuť” po dlhom náročnom období.
Písal sa rok 2018, keď planéta Urán vstúpila do znamenia Býka. Tento tranzit priniesol silné zmeny, neistotu a rozpad starých istôt – najmä v oblasti stability, financií, vzťahov a osobnej identity. Pre štyri pevné znamenia – Býka, Leva, Škorpióna a Vodnára – to bolo obzvlášť intenzívne, ako píše Collective World.
Nová zmena energie
K zásadnému energetickému zlomu postupne dochádza okolo 25. apríla, kedy planéta Urán opúšťa znamenie Býka po približne siedmich rokoch a presúva sa do Blížencov. Tento moment je v astrológii vnímaný ako ukončenie náročného, destabilizačného obdobia, ktoré výrazne ovplyvnilo hlavne spomínané štyri znamenia zverokruhu.
Tento tranzit sa začal už v roku 2018 a jeho hlavnou témou bola revolúcia stability, istôt a identity. Urán je planéta zmien, nepredvídateľnosti a oslobodenia, zatiaľ čo Býk symbolizuje stabilitu, istotu, hodnoty a materiálny svet. Ich spojenie vytvorilo napätie, ktoré viedlo k dlhodobým a často náročným zmenám v životoch ľudí.
