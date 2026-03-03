Priateľ Eriky Judínyovej bonzol na moderátorku zaujímavú vec: Tajná svadba, o ktorej netušil ani jej blízky človek

Foto: Instagram.com/patriksusivesely, Instagram.com/smotanka_official

Jana Petrejová
Moderátorka prekvapila veľkým životným krokom, ktorý si nechala pre seba.

V čase, keď mnohé televízne osobnosti radi zdieľajú každý moment svojho života na sociálnych sieťach, sa nájde aj tá, ktorá dokáže uchovať svoje súkromie ako dobre strážené tajomstvo. Erika Judínyová, známa ako dlhoročná moderátorka Smotánky, najnovšie zaskočila mnohých tým, že potichu uzavrela sobáš.

A to i napriek tomu, že ide o jeden z najvýznamnejších životných momentov. V čase, keď médiá a fanúšikovia sledujú každú novinku a krok celebrít, to znie takmer neuveriteľne – no zdá sa, že Erika si naozaj dokáže postrážiť hranicu medzi verejným a súkromným životom, ako to prezradil v rozhovore pre Topky jej blízky priateľ Patrik Suši Veselý.

Spočiatku mal rešpekt

Erika Judínyová patrí už celé roky k stáliciam slovenského televízneho sveta. Jej pôsobenie v Smotánke z oblasti spoločenského života ju urobilo známou tvárou v domácnostiach naprieč generáciami. Napriek tomu, že je verejne známa osobnosť, detailov zo súkromia sa fanúšikovia nedočkajú. Hoci občas zvykne zverejniť na sociálnych sieťach svoju dcérku Ellu, ani zďaleka to nie je na každodennom poriadku. V tomto je skôr zdržanlivejšia a svoje súkromie si chráni.

Podľa informácií, ktoré sa teraz dostali na verejnosť, Erika uskutočnila svadbu a to tak nenápadne, že o nej nevedel ani jej blízky človek. Tento krok ešte viac podčiarkuje jej snahu držať svoj súkromný život mimo svetiel reflektorov a bulváru. Dlhoročný vizážista Patrik Suši Veselý, ktorý s Judínyovou spolupracuje už 17 rokov, narazil na moderátorku cez Andreja Kusalíka, ktorý ju oblieka.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Smotánka (@smotanka_official)

„Raz sme ju skúsili učesať a namaľovať a odvtedy to ťaháme,“ prezradil Patrik Suši Veselý, ktorý si s moderátorkou sadol. „Stretávame sa aj v súkromí a je to už skôr také kamarátstvo. Erika sa teší, keď sa stretneme, lebo ona už moc nechodí do spoločnosti, radšej je doma s malou,“ ozrejmil vizážista.

Dnes sú už zohratá dvojka a vždy, keď ju Patrik namaľuje a učeše, Erika nemá žiadne námietky. „Zo začiatku som mal strašný stres a rešpekt. Teraz je to také, že sadne si, uvoľní sa, dá si kávičku a po 30 minútach máme hotovo,“ povedal Patrik, ktorý tiež prezradil, že moderátorka má najradšej rovné vlasy. Hoci skúšali na jedno fotenie vlnité vlasy, rovné vyhrali na celej čiare.

Líčenie na výnimočnú udalosť

