Pri Bratislave sa zrazili dva vlaky, hlásia aj zranené osoby. Na miesto smerujú všetky záchranné zložky a minister vnútra

Medzi Pezinkom a Bratislavou sa zrazili dva vlaky. Na miesto smerujú všetky záchranné zložky.
Z miesta nehody dvoch vlakov medzi Bratislavou a Pezinkom hlásia viacero zranených ľudí. TASR o tom informovali zo Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) s tým, že vlak REX 1814 (z Nitry do Bratislavy) sa po výjazde zo stanice Pezinok čelne zrazil s vlakom Ex 620.
Situácia má byť podľa prvotných informácií najvážnejšia v prvých vozňoch. „Sme niekde pri Pezinku. Bola to strašná rana. Volali už, že kto je lekár, nech ide do prednej časti vlaku,“ uviedol jeden z cestujúcich pre Aktuality.sk. Ako ďalej portál informoval, záchranári už z miesta odvážajú prvých zranených pasažierov.
Traťový a vlakový prevádzkový režim je narušený. ZSSK predpokladá výrazné meškania a možnú výluku v dotknutom úseku „Udalosť dôkladne vyšetríme – jej príčiny v tomto okamihu nie sú známe. Ďalšie podrobnosti budeme poskytovať hneď, ako to umožní vyšetrovanie – očakávajte aktualizáciu v najbližších hodinách,“ dodala železničná spoločnosť.
Na miesto už smeruje aj minister Šutaj Eštok
Na mieste zasahujú desiatky profesionálnych a dobrovoľných hasičov, spolu s ďalšími záchrannými zložkami, informujú hasiči na sociálnej sieti.
Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová pre TASR potvrdila, že záchranári koordinujú zásah pri nehode vlakov. Zásah aktuálne prebieha. „O počte zranených budeme informovať, len čo to situácia dovolí,“ spresnila Klimešová.
Na miesto nehody smeruje aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Pre TASR to potvrdil hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
Vlaky sa nezrazili čelne
Železničná doprava je v úseku večernej nehody vlakov medzi Pezinkom a Bratislavou obojsmerne uzatvorená. Na mieste bude vykonávaná evakuácia cestujúcich, ktorí budú mať k dispozícii autobusy.
Podľa prvotných informácií nedošlo k čelnej zrážke vlakov, rovnako nedošlo ani k vykoľajeniu vlakov. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Správu aktualizujeme.
