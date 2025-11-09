Vodiči, tadiaľto neprejdete: Cesta pri krajskom meste bude najbližšie dva dni uzavretá v oboch smeroch

Ilustračná foto: TASR - Daniel Stehlík

Jakub Baláž
TASR
Dôvodom uzávery je nevyhnutný orez a výrub stromov, ktoré ohrozujú bezpečnosť jej užívania.

Lesná cesta medzi košickou mestskou časťou Myslava a hájovňou Girbeš bude od pondelka (10. novembra) do stredy (12. novembra) dočasne uzavretá. Ako informovali Mestské lesy Košice, dôvodom uzávery je nevyhnutný orez a výrub stromov na okraji komunikácie, ktoré ohrozujú bezpečnosť jej užívania.

Uzávera bude platiť denne v čase od 7:00 do 16:00 hod. Počas tohto obdobia nebude možné cestu využívať ani v jednom smere. Keďže ide o komunikáciu využívanú aj širokou verejnosťou, obyvatelia záhradkárskych lokalít smerujúci do Košíc a späť budú musieť využiť obchádzku cez obec Nižný Klátov.

Prejazd bude v nevyhnutnom prípade umožnený len vozidlám záchranných zložiek a polície.

Žiadame vodičov, prípadne aj ostatných účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasnej uzávery cesty a pokynov zabezpečujúceho personálu,“ doplnili z lesov.

