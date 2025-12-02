Ráž zverejnil video zo zrážky vlakov v Pezinku: Odmieta, že príčinou mohlo byť zlé rozvrhnutie semaforov

Ilustračná foto: Facebook - Polícia Slovenskej republiky/TASR - Jakub Kotian

Lucia Mužlová
Zrážka vlakov pri Pezinku
Minister Ráž hovoril o nedávnej zrážke vlakov.

Demokrati minulý týždeň priniesli informáciu, že za nedávnou železničnou nehodou pri Pezinku, pri ktorej sa zranilo viac ako 70 ľudí, stoja zlyhania štátu. Tvrdili, že Ministerstvo dopravy SR aj Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ignorovali bezpečnostné pokyny Dopravného úradu, ktorý na rizikový stav na trati upozorňoval už minimálne osem mesiacov.

Minister dopravy Jozef Ráž ( Smer-SD) sa na utorkovej tlačovej konferencii vrátil k téme nehody vlakov pri Pezinku z 9. novembra. Zverejnil aj video zachytávajúce prejazd osobného vlaku a rýchlika cez pezinskú stanicu.

Hoci zábery nekomentoval, novinárom položil viacero otázok. Dopravný úrad zároveň obvinil z toho, že zavádzal verejnosť, keď zverejnil fotografie z inej koľaje, než kde k nehode došlo. Podľa neho bolo vyšetrovanie účelové.

Ráž potvrdil, že vyšetrovanie aj výsluchy svedkov stále pokračujú, a to aj zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Na možnosť, že si rušňovodič mohol pomýliť príslušné návestidlo, reagoval tým, že sa s takým problémom doteraz nesťažoval žiadny strojvodca.

Zvažujú ďalšie odškodnenie

Ráž potvrdil, že štát zvažuje odškodniť aj zranených z nehody pri Nových Zámkoch, ktorá sa udiala minulý rok. Vlak tam narazil do autobusu, chyba bola na strane výpravcu. Pri nehode vtedy zomrelo až 7 ľudí.

Správu aktualizujeme.

