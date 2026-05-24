Pri Bielom dome sa strieľalo, kým vnútri rokoval Trump. Útočník zomrel po strete s políciou

Americký prezident Donald Trump sa v tom čase nachádzal v Bielom dome, kde rokoval o dohode s Iránom, informuje TASR podľa správ agentúry AFP a stanice CNN.
Tajná služba ozrejmila, že vyšetruje správy o výstreloch na rohu ulíc 17th Street a Pennsylvania Avenue Northwest, neďaleko Bieleho domu. Riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel uviedol, že FBI je na mieste a pomáha tajnej službe.
Strelec zraneniam podľahol
Podľa tamojších predstaviteľov prišiel strelec na roh ulíc a spustil paľbu na políciu. Podozrivý bol zneškodnený a prevezený do Nemocnice Georgea Washingtona, oznámili pôvodne predstavitelia. Agentúra Reuters uvádza, že úrady identifikovali osobu ako emocionálne nestabilného jedinca.
Tajná služba USA v sobotu následne uviedla, že muž, ktorý spustil paľbu na kontrolnom stanovišti neďaleko Bieleho domu, zomrel v nemocnici po prestrelke s políciou. Zároveň zdôraznila, že pri incidente nebol ohrozený prezident Donald Trump.
Polícia znemožnila prístup k prezidentskému sídlu a novinári, ktorí sa v tom čase nachádzali na Severnom trávniku Bieleho domu, uviedli na platforme X, že dostali príkaz utiecť a ukryť sa v tlačovej miestnosti sídla.
Strelec mal podľa Trumpa násilnú minulosť
Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že strelec, ktorý pred Bielym domom začal strieľať na príslušníkov Tajnej služby, mal „násilnú minulosť“ a pravdepodobne trpel určitou „posadnutosťou touto budovou“.
„Ďakujem našej skvelej Tajnej službe a bezpečnostným zložkám za rýchlu a profesionálnu akciu, ktorú dnes večer podnikli v blízkosti Bieleho domu proti strelcovi, ktorý mal násilnú minulosť a pravdepodobne bol posadnutý najcennejšou stavbou našej krajiny,“ uviedol Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Nahlásiť chybu v článku